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Bir Diyetisyen Küflendiğinde Tamamını Atmamız Gereken Gıdaları Sıraladı

Bir Diyetisyen Küflendiğinde Tamamını Atmamız Gereken Gıdaları Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 09:01

İçerik Devam Ediyor

@dytmervegozlu adlı Instagram hesabından bilgilendirici içerikler üreten bir diyetisyen, küflendiğinde tüketilmemesi gereken gıdaları sıraladı. Küf gıdanın üstünde olsa da kimilerinde gözle görülmeyecek şekilde tamamına yayılabiliyor. Bu sebeple diyetisyen de o gıdaları açıkladı ve dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gelin birlikte öğrenelim!

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İşte detaylar 👇

Peynir, salça ve yoğurt çoğunlukla küfün ayrılarak tüketildiği gıdalardan.

Peynir, salça ve yoğurt çoğunlukla küfün ayrılarak tüketildiği gıdalardan.

İtiraf edelim ki hepimiz bunu yapmışızdır. Ancak söz konusu sağlık olduğu için küf konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bugüne kadar bir şey olmadı demek doğru değil, siz yine de aklınızda bu gıdaları bulundurun deriz.

Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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