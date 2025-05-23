Bir Diyetisyen Küflendiğinde Tamamını Atmamız Gereken Gıdaları Sıraladı

@dytmervegozlu adlı Instagram hesabından bilgilendirici içerikler üreten bir diyetisyen, küflendiğinde tüketilmemesi gereken gıdaları sıraladı. Küf gıdanın üstünde olsa da kimilerinde gözle görülmeyecek şekilde tamamına yayılabiliyor. Bu sebeple diyetisyen de o gıdaları açıkladı ve dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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Peynir, salça ve yoğurt çoğunlukla küfün ayrılarak tüketildiği gıdalardan.
Gelen yorumlar da bu şekilde oldu. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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