Evde Erkek Yokken Usta Gelmesine İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi Videosu!

@kereemgursooy adlı Instagram hesabından içerikler üreten oyuncu, “evde erkek yokken usta gelmesi” başlığıyla bir video yayınladı. Aslında bu çekince eskiden daha yaygındı ancak şimdilerde de tedirginlik yaratabiliyor. Oyuncu Kerem Gürsoy da o anları parodileştirerek güldüren bir videoya imza atmıştı. Gelin birlikte izleyelim!