onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Evde Erkek Yokken Usta Gelmesine İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi Videosu!

Evde Erkek Yokken Usta Gelmesine İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi Videosu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.05.2025 - 15:52

İçerik Devam Ediyor

@kereemgursooy adlı Instagram hesabından içerikler üreten oyuncu, “evde erkek yokken usta gelmesi” başlığıyla bir video yayınladı. Aslında bu çekince eskiden daha yaygındı ancak şimdilerde de tedirginlik yaratabiliyor. Oyuncu Kerem Gürsoy da o anları parodileştirerek güldüren bir videoya imza atmıştı. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

İçerik üreticisi adeta kimi ustaların sesi olmuştu.

İçerik üreticisi adeta kimi ustaların sesi olmuştu.

İzleyiciler videoya beğeni ve yorum yağdırdı. İçerik üreticisi de “usta gelecek diye okula gitmemişliğim var” notunu açıklama kısmına ekledi.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın