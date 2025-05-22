Evde Erkek Yokken Usta Gelmesine İçerik Üreticisinden Güldüren Parodi Videosu!

@kereemgursooy adlı Instagram hesabından içerikler üreten oyuncu, “evde erkek yokken usta gelmesi” başlığıyla bir video yayınladı. Aslında bu çekince eskiden daha yaygındı ancak şimdilerde de tedirginlik yaratabiliyor. Oyuncu Kerem Gürsoy da o anları parodileştirerek güldüren bir videoya imza atmıştı. Gelin birlikte izleyelim!
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İçerik üreticisi adeta kimi ustaların sesi olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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