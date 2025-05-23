Kore’de Güvercinlerin Yediği Atıştırmalığı Türkiye’de İnsanların Yediğini Gören Kadının Şaşkınlığı

@korelisiwonsi adlı Instagram hesabından içerikler üreten Koreli bir kadın, Türkiye seyahatinde fark ettiği bir duruma karşı yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Biliyorsunuz ki kuruyemişlerden soslu mısır severek tükettiğimiz atıştırmalıklar arasında. Ancak kadın, Kore’de güvercinlere yem olarak kullanıldığını dile getirmiş ve tadına bakmakta çekindiğini söylemişti. Arkadaşının ısrarı üzerine tadına bakınca ise bağımlısı olduğunu belirtti.
Gelin birlikte izleyelim!
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Özellikle yemek konusunda her ülkenin kendine has bir damak tadı var.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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