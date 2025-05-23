Kore’de Güvercinlerin Yediği Atıştırmalığı Türkiye’de İnsanların Yediğini Gören Kadının Şaşkınlığı

Bu sebeple bizlerin de tüketildiğine şaşırdığımız şeyler olabiliyor. Ön yargı da bu konunun olmazsa olmazı biliyorsunuz ki. “Asla yemem, görünüşünü beğenmedim, tadı kötüdür” düşüncelerini susturabildiğimiz zaman aslında yeni tatların da denemeye değer olduğunu görebiliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!