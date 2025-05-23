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Sarı Mikrofon Vatandaşlara Sordu: “Eşinizin Katili 100 Milyon TL Verse Davayı Geri Çeker miydiniz?”

Sarı Mikrofon Vatandaşlara Sordu: “Eşinizin Katili 100 Milyon TL Verse Davayı Geri Çeker miydiniz?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 12:58

İçerik Devam Ediyor

Sarı Mikrofon adlı sayfa, vatandaşlara “Bir kazada eşinizin ölümüne neden olan katil, size 100 milyon TL verse davanızı geri çeker misiniz?” sorusunu yöneltmek için mikrofon uzattı. Vatandaşlar soru karşısında ikiye bölündü. Kimi “ölenle ölünmez parayı kabul ederim” dedi, kimiyse cezasını çekmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak şüpheye düşenler de vardı. Gelin birlikte izleyelim!

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“Kan parası” tartışma yaratan bir durum.

“Kan parası” tartışma yaratan bir durum.

Son günlerde ülke gündemine oturan tartışma devam ediyor. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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