Sarı Mikrofon Vatandaşlara Sordu: “Eşinizin Katili 100 Milyon TL Verse Davayı Geri Çeker miydiniz?”

Sarı Mikrofon adlı sayfa, vatandaşlara “Bir kazada eşinizin ölümüne neden olan katil, size 100 milyon TL verse davanızı geri çeker misiniz?” sorusunu yöneltmek için mikrofon uzattı. Vatandaşlar soru karşısında ikiye bölündü. Kimi “ölenle ölünmez parayı kabul ederim” dedi, kimiyse cezasını çekmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak şüpheye düşenler de vardı. Gelin birlikte izleyelim!