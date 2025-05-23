Sağlık Bakanlığı'nın Kilo Kontrolü Uygulamasına İçerik Üreticisinden Baskın Parodisi

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı fazla kiloluların tespit edileceğine dair bir açıklamasıyla gündemdeydi. Çalışmalar kısa süre sonra başladı ve vatandaşların boy-kilo ölçümü için meydanlara stantlar kuruldu. Ancak bu çalışma sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu. İçerik üreticileri de nasibini aldı ve hemen konuya dair paylaşımlar yaptı. @cihany._ adlı Instagram kullanıcısı da onlardan biri oldu. İçerik üreticisi baskın yapıldığına dair senaryo oluşturmuştu. Gelin izleyelim!