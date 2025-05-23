Sağlık Bakanlığı'nın Kilo Kontrolü Uygulamasına İçerik Üreticisinden Baskın Parodisi

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı fazla kiloluların tespit edileceğine dair bir açıklamasıyla gündemdeydi. Çalışmalar kısa süre sonra başladı ve vatandaşların boy-kilo ölçümü için meydanlara stantlar kuruldu. Ancak bu çalışma sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu. İçerik üreticileri de nasibini aldı ve hemen konuya dair paylaşımlar yaptı. @cihany._ adlı Instagram kullanıcısı da onlardan biri oldu. İçerik üreticisi baskın yapıldığına dair senaryo oluşturmuştu. Gelin izleyelim!
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Sosyal medyada çalışmalara dair espriler sürüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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