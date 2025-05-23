onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sağlık Bakanlığı'nın Kilo Kontrolü Uygulamasına İçerik Üreticisinden Baskın Parodisi

Sağlık Bakanlığı'nın Kilo Kontrolü Uygulamasına İçerik Üreticisinden Baskın Parodisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 13:52

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı fazla kiloluların tespit edileceğine dair bir açıklamasıyla gündemdeydi. Çalışmalar kısa süre sonra başladı ve vatandaşların boy-kilo ölçümü için meydanlara stantlar kuruldu. Ancak bu çalışma sosyal medyada goygoyculara malzeme oldu. İçerik üreticileri de nasibini aldı ve hemen konuya dair paylaşımlar yaptı. @cihany._ adlı Instagram kullanıcısı da onlardan biri oldu. İçerik üreticisi baskın yapıldığına dair senaryo oluşturmuştu. Gelin izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada çalışmalara dair espriler sürüyor.

Sosyal medyada çalışmalara dair espriler sürüyor.

Vatandaşların boy-kilosu orantılı çıkmazsa sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyorlar ve beslenme konusunda hizmet veriliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın