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İş Yerinde Ağlama Krizine Engel Olamayan Çalışanı Gören Bir Kadın Teselli Etmek İstedi

İş Yerinde Ağlama Krizine Engel Olamayan Çalışanı Gören Bir Kadın Teselli Etmek İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.05.2025 - 16:20

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Zincir markette çalışan bir genç kadın her şey üst üste gelince duygularına hakim olamadı. Yere çökerek ağlamaya başlayan genç kadını gören müşteri yanına gelerek teselli etmek istedi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Genç kadın da yaşadığı patlamayı sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Genç kadın, “İş, aile, o derken kameralara yansıyan görüntümüz.” notunu düştü.

Genç kadın, “İş, aile, o derken kameralara yansıyan görüntümüz.” notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ise gençliğin haline üzüldüğünü dile getirdi. Zorlu çalışma şartlarını eleştirenler de oldu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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