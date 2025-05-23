İş Yerinde Ağlama Krizine Engel Olamayan Çalışanı Gören Bir Kadın Teselli Etmek İstedi

Zincir markette çalışan bir genç kadın her şey üst üste gelince duygularına hakim olamadı. Yere çökerek ağlamaya başlayan genç kadını gören müşteri yanına gelerek teselli etmek istedi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Genç kadın da yaşadığı patlamayı sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!