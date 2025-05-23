Göz Teması Kurmayan Ukala Patronları Taklit Eden İçerik Üreticisi Oyunculuğuyla O Anları Yaşattı!

İlker Gümüşoluk, oyunculuk yeteneği ve harika tespitlerle süslediği videolarıyla sosyal medyanın en sevilen isimlerinden. İçerik üreticisi şimdiyse “Çalışanlarıyla asla göz teması kurmayan patron” notuyla bir paylaşım yaptı. Hepinizin aklına şimdiden örnek birileri gelmiştir. Siz bir de izledikten sonra yaşayacağınız siniri bir görün deriz…

Gelin videoya geçelim!