Göz Teması Kurmayan Ukala Patronları Taklit Eden İçerik Üreticisi Oyunculuğuyla O Anları Yaşattı!

İlker Gümüşoluk, oyunculuk yeteneği ve harika tespitlerle süslediği videolarıyla sosyal medyanın en sevilen isimlerinden. İçerik üreticisi şimdiyse “Çalışanlarıyla asla göz teması kurmayan patron” notuyla bir paylaşım yaptı. Hepinizin aklına şimdiden örnek birileri gelmiştir. Siz bir de izledikten sonra yaşayacağınız siniri bir görün deriz…
Gelin videoya geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Niyedir nedendir bilinmez ama kimi patronların vazgeçilmez huyudur göz temasından kaçınmak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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