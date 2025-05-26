Mert Genco, 2 Yıl Önce “Var Bunlar” Dizisinde İçilen İçeceğe Ne Kadar Zam Geldiğini Paylaştı

Mert Genco, dizilerdeki, filmlerdeki, YouTube videolarındaki yemeklerin fiyatlarıyla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdığı içerikleriyle ilgi çekmeyi başaran isimlerden. Yıllar içerisinde gelen zamları ortaya koyan Genco, eski fiyatları da hatırlatarak içimizi bi’ sızlatmıyor değil… Şimdiyse Giray Altınok’un meşhur dizilerinden “Var Bunlar”daki içeceğin fiyatını kıyasladı.
Gelin detaylara geçelim!
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Gördüğünüz üzere her yıl yüzde yüz zam gelmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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