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Mert Genco, 2 Yıl Önce “Var Bunlar” Dizisinde İçilen İçeceğe Ne Kadar Zam Geldiğini Paylaştı

Mert Genco, 2 Yıl Önce “Var Bunlar” Dizisinde İçilen İçeceğe Ne Kadar Zam Geldiğini Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 09:42

İçerik Devam Ediyor

Mert Genco, dizilerdeki, filmlerdeki, YouTube videolarındaki yemeklerin fiyatlarıyla günümüzdeki fiyatları karşılaştırdığı içerikleriyle ilgi çekmeyi başaran isimlerden. Yıllar içerisinde gelen zamları ortaya koyan Genco, eski fiyatları da hatırlatarak içimizi bi’ sızlatmıyor değil… Şimdiyse Giray Altınok’un meşhur dizilerinden “Var Bunlar”daki içeceğin fiyatını kıyasladı.

Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Gördüğünüz üzere her yıl yüzde yüz zam gelmişti.

Gördüğünüz üzere her yıl yüzde yüz zam gelmişti.

Artık zamlara alıştık ve fiyat algımızı kaybettik. Ancak eskiden bir şeylerin erişebilir olduğunu görmek can sıkabiliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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