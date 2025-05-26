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Bir İçerik Üreticisi Bazı Markaların Müşterilerine Neden Kötü Davrandığını Açıkladı

Bir İçerik Üreticisi Bazı Markaların Müşterilerine Neden Kötü Davrandığını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 10:39

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Hubeyb Karaca adlı içerik üreticisi kimi mağazalara girdiğimizde yaşadığımız bir duruma açıklık getirdi. Bazı markaların müşteriye karşı ilgisiz ve soğuk davrandığına sizler de şahit olmuşsunuzdur. “Ne gerek var” dedirten bu can sıkıcı anlar, içerik üreticisinin anlattığına göre planlı bir durum olabilirdi. Gelin detayları ondan dinleyelim. Bakalım mantıklı bulacak mısınız…

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Bu bir satış stratejisiyse kimi müşterileri kaçırdığı da bir gerçek.

Bu bir satış stratejisiyse kimi müşterileri kaçırdığı da bir gerçek.

Peki ya siz benzeri bir durum yaşadınız mı? Yaşadıysanız sizde nasıl bir tepki uyandırdı, ilgili mağazalara yeniden gider miydiniz yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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