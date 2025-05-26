Bir İçerik Üreticisi Bazı Markaların Müşterilerine Neden Kötü Davrandığını Açıkladı

Hubeyb Karaca adlı içerik üreticisi kimi mağazalara girdiğimizde yaşadığımız bir duruma açıklık getirdi. Bazı markaların müşteriye karşı ilgisiz ve soğuk davrandığına sizler de şahit olmuşsunuzdur. “Ne gerek var” dedirten bu can sıkıcı anlar, içerik üreticisinin anlattığına göre planlı bir durum olabilirdi. Gelin detayları ondan dinleyelim. Bakalım mantıklı bulacak mısınız…