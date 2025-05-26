Unutkanlık Diz Boyu: Erkekler İstenilen Şeylerin Tamamının Yapılması Konusunda Neden Beceriksizdir?

@biotonguc adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tonguç Gündüz, hemen hemen herkesin dert yandığı bir soruya açıklık getirdi. Erkeklerin neden istenilen şeylerin tamamını yapamadığını anlatmıştı. Erkek beyninin sayılarla çalışması nedeniyle istenilenlere sonradan bir şey eklenmesi durumunda tabiri caizse error veriliyorlardı.
Gelin detaylarıyla Tonguç Gündüz’den dinleyelim!
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Siz sebep karşısında ikna oldunuz mu?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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