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Unutkanlık Diz Boyu: Erkekler İstenilen Şeylerin Tamamının Yapılması Konusunda Neden Beceriksizdir?

Unutkanlık Diz Boyu: Erkekler İstenilen Şeylerin Tamamının Yapılması Konusunda Neden Beceriksizdir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 11:27

İçerik Devam Ediyor

@biotonguc adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tonguç Gündüz, hemen hemen herkesin dert yandığı bir soruya açıklık getirdi. Erkeklerin neden istenilen şeylerin tamamını yapamadığını anlatmıştı. Erkek beyninin sayılarla çalışması nedeniyle istenilenlere sonradan bir şey eklenmesi durumunda tabiri caizse error veriliyorlardı.

Gelin detaylarıyla Tonguç Gündüz’den dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

Siz sebep karşısında ikna oldunuz mu?

Siz sebep karşısında ikna oldunuz mu?

İçerik üreticisi aynı zamanda açıklama kısmına da not düştü 👇

“Erkek beyni sayılarla çalışır.

İki iş söyledin mi tamam… ama üçüncüyü sonradan söylersen?

Geçmiş olsun, sistem çöker. Çünkü “R” yok. Geri dönüş yok.

Başta söyledin söyledin… sonradan eklenen her şey sadece gürültü. 😂

O yüzden “şarj aletini unuttun mu cidden?” diye sorma…

Cevap basit: Söylemedin ki.

Sence erkekler aynı anda kaç iş yapabilir?

Yoruma yaz, RAM’i düşük olan arkadaşını da etiketle! 😄“

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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