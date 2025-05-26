Unutkanlık Diz Boyu: Erkekler İstenilen Şeylerin Tamamının Yapılması Konusunda Neden Beceriksizdir?

İçerik üreticisi aynı zamanda açıklama kısmına da not düştü 👇

“Erkek beyni sayılarla çalışır.

İki iş söyledin mi tamam… ama üçüncüyü sonradan söylersen?

Geçmiş olsun, sistem çöker. Çünkü “R” yok. Geri dönüş yok.

Başta söyledin söyledin… sonradan eklenen her şey sadece gürültü. 😂

O yüzden “şarj aletini unuttun mu cidden?” diye sorma…

Cevap basit: Söylemedin ki.

Sence erkekler aynı anda kaç iş yapabilir?

Yoruma yaz, RAM’i düşük olan arkadaşını da etiketle! 😄“