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Yatağın Tam Karşısına! Evini Günlük Kiralayan Bir Şahsın Prizlere Gizli Kamera Yerleştirdiği Ortaya Çıktı

Yatağın Tam Karşısına! Evini Günlük Kiralayan Bir Şahsın Prizlere Gizli Kamera Yerleştirdiği Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 12:59

Denizli’de evinin üç odasını apart olarak kiralamaya başlayan şahsın üçlü prize gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesinde Bursa Caddesinde yaşanan olay, odalardan birini kiralayan müşterinin dikkatiyle anlaşıldı. Prizin içinde ışık yandığını fark eden müşteri prizi söktü ve düzeneği buldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Polisler ihbar üzerine daireye geldi.

Polisler ihbar üzerine daireye geldi.

Diğer odalarda da aynı düzeneğin kurulduğu ortaya çıktı. Ev sahibi M.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda da Sapanca’da bir bungalovda benzeri bir durum yaşanmıştı. Orada ise gizli kamera ampulün içerisindeydi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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