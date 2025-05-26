Yatağın Tam Karşısına! Evini Günlük Kiralayan Bir Şahsın Prizlere Gizli Kamera Yerleştirdiği Ortaya Çıktı

Diğer odalarda da aynı düzeneğin kurulduğu ortaya çıktı. Ev sahibi M.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda da Sapanca’da bir bungalovda benzeri bir durum yaşanmıştı. Orada ise gizli kamera ampulün içerisindeydi.