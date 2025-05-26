Yatağın Tam Karşısına! Evini Günlük Kiralayan Bir Şahsın Prizlere Gizli Kamera Yerleştirdiği Ortaya Çıktı
Denizli’de evinin üç odasını apart olarak kiralamaya başlayan şahsın üçlü prize gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesinde Bursa Caddesinde yaşanan olay, odalardan birini kiralayan müşterinin dikkatiyle anlaşıldı. Prizin içinde ışık yandığını fark eden müşteri prizi söktü ve düzeneği buldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: İHA
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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