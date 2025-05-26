Güneydoğu Asya’da Laos’a Giden Bir Türk Gezdiği Pazarla Midemizi Kaldırdı: Fareler, Kurbağalar…

Asya ile damak tatlarımızın farklı olduğu da yemek kültürlerimizin zıt olduğu da bir gerçek. Ancak yine de bu gerçeği kabul etmekte zorlandığımız örnekler görebiliyoruz. @cakaritoo adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Mesut Çakar, Güneydoğu Asya’da Laos’u ziyaret etti. Laos’da da bir pazara gitmişti. Ancak pazarda gördüğümüz her şeyi hafızamızdan silmek istedik. Gelin bir de birlikte bakalım!