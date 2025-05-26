Güneydoğu Asya’da Laos’a Giden Bir Türk Gezdiği Pazarla Midemizi Kaldırdı: Fareler, Kurbağalar…

Asya ile damak tatlarımızın farklı olduğu da yemek kültürlerimizin zıt olduğu da bir gerçek. Ancak yine de bu gerçeği kabul etmekte zorlandığımız örnekler görebiliyoruz. @cakaritoo adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin Mesut Çakar, Güneydoğu Asya’da Laos’u ziyaret etti. Laos’da da bir pazara gitmişti. Ancak pazarda gördüğümüz her şeyi hafızamızdan silmek istedik. Gelin bir de birlikte bakalım!
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İşte o anlar 👇
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Fareler, kurbağalar derken balıkları görünce bir oh çektik.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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😡😡😡😡
buralara medeniyet götürecek bir devrimci veya lider çıksa atatürk nelson mandela gandi gibi
Doğal seleksiyon.. yaşayamayan eleniyor.