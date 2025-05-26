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“Kadınlar Nasıl Bu Kadar Kolay Öldürülüyor”: Bir Kadın Başına Gelen Olayla Güvenlik Açığına Dikkat Çekti

“Kadınlar Nasıl Bu Kadar Kolay Öldürülüyor”: Bir Kadın Başına Gelen Olayla Güvenlik Açığına Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 14:56

İçerik Devam Ediyor

İnci Serra Çınaroğlu adlı sosyal medya kullancısı, Van’da bir otelde başına gelen olayı anlatmasıyla gündeme geldi. Bunca zamandır “Kadınlar nasıl bu kadar kolay öldürülüyor” sorusuyla hepimiz karşı karşıyayız. İçerik üreticisi kadın da bizzat yaşadığı bir örnekle aslında soruya yanıt vermiş oldu.

Yanına gelecek olan arkadaşı otele girdiğinde kendisinin kaldığı odayı sormuş ve resepsiyon görevlileri hiç sorgulamadan söylemiş, arkadaşının taşıdığı silah da kontrol edilmemişti. Kapıda birden arkadaşını gören kadın sevinmişti ancak “kapıyı çalan kişi bir başkası da olabilirdi” sözleri dikkat çekti.

Gelin detaylarıyla dinleyelim!

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Güvenlik önlemlerinin her yerde artırılması gerektiği bir gerçek.

Güvenlik önlemlerinin her yerde artırılması gerektiği bir gerçek.

Bir otele sorgusuz sualsiz herkesin girebiliyor olması yalnızca bir kadının değil, herkesin can güvenliğini riske atan bir durum. Mesele yalnızca otel de değil, güvenlik açığı her yerde…

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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