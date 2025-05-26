“Kadınlar Nasıl Bu Kadar Kolay Öldürülüyor”: Bir Kadın Başına Gelen Olayla Güvenlik Açığına Dikkat Çekti

İnci Serra Çınaroğlu adlı sosyal medya kullancısı, Van’da bir otelde başına gelen olayı anlatmasıyla gündeme geldi. Bunca zamandır “Kadınlar nasıl bu kadar kolay öldürülüyor” sorusuyla hepimiz karşı karşıyayız. İçerik üreticisi kadın da bizzat yaşadığı bir örnekle aslında soruya yanıt vermiş oldu.

Yanına gelecek olan arkadaşı otele girdiğinde kendisinin kaldığı odayı sormuş ve resepsiyon görevlileri hiç sorgulamadan söylemiş, arkadaşının taşıdığı silah da kontrol edilmemişti. Kapıda birden arkadaşını gören kadın sevinmişti ancak “kapıyı çalan kişi bir başkası da olabilirdi” sözleri dikkat çekti.

Gelin detaylarıyla dinleyelim!