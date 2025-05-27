Derin Talu’nun Eleştiri Toplayan Türkçesine Bir İngilizce Öğretmeninden Yanıt Geldi

TikTok hesabından aktif paylaşımlar yaparak son haftaların en popüler isimlerinden olmayı başaran Derin Talu, dilimizden düşmüyor. Türkçe - İngilizce karışık konuşması, “annem” deyişi, Türkçe aksanı derken Talu’nun konuşma tarzı epey eleştiri aldı. Annesi Defne Samyeli de kızının neden öyle konuştuğunu açıklamıştı. Ancak eleştiriler sürüyor. Bir ingilizce öğretmeni de konuya kendi çocuğuyla yanıt vererek aslında konuşma tarzının bozulmayabileceğini gösterdi.
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@roastmyenglish adlı Instagram hesabından yanıt verdi İngilizce öğretmeni Nurşen Önder.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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