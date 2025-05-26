Ercan Saatçi'nin İlhan Şeşen Vedası, Pınar Deniz'in Yargı Anısı: 26 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Ercan Saatçi
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Kerimcan Durmaz
Berkay Şahin
Sibel Taşçıoğlu
Bergüzar Korel
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Zeynep Tuğçe Bayat
Merve Boluğur
Nurgül Yeşilçay
Sıla Türkoğlu
Pınar Deniz
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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