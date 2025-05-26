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Ercan Saatçi'nin İlhan Şeşen Vedası, Pınar Deniz'in Yargı Anısı: 26 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ercan Saatçi'nin İlhan Şeşen Vedası, Pınar Deniz'in Yargı Anısı: 26 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Ercan Saatçi

Ercan Saatçi

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

Berkay Şahin

Berkay Şahin

Sibel Taşçıoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel
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Zeynep Tuğçe Bayat

Zeynep Tuğçe Bayat

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Pınar Deniz

Pınar Deniz
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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