Güzel Yüreğine Sağlık: Demet Özdemir, Annesinin Kanser Olduğunu Yeni Öğrenen Hayranına Kayıtsız Kalamadı!
Ülkemizde en çok takipçisi olan ünlülerden biri olan, son zamanlarda da Eşref Rüya dizisindeki performansıyla göz dolduran Demet Özdemir, bir hayranının kötü haber aldığına denk gelince kayıtsız kalamadı.
Annesinin kanser olduğunu yeni öğrenen hayranına hiç beklemediği anda destek gösterdi! Buyurun, detayları beraber inceleyim!
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Uzun bir aranın ardından ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Demet Özdemir, yine ve yeniden fırtınalar estiriyor.
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Fakat bugün Demet Özdemir'in gündemimizde olmasının sebebi bambaşka; tamamen güzel, saf yüreğinden kaynaklanıyor!
X'te gezinirken hayranının üzüntüsüne denk gelen Demet Özdemir, her zamanki pozitifliğini konuşturarak destek oldu.
Eylül Nazlı, "Ne desem bilmiyorum ama çok seviyorum, çok şanslıyım" diyerek Demet Özdemir'e teşekkür etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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