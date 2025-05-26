Güzel Yüreğine Sağlık: Demet Özdemir, Annesinin Kanser Olduğunu Yeni Öğrenen Hayranına Kayıtsız Kalamadı!

Ekranda olduğu her dönemde olduğu gibi en gözde isimler arasına yerleşen Demet Özdemir, senelerdir kendisine oldukça bağlı milyonların birleştiği hayran kitlesi, duru güzelliği, hanımefendiliği ve oyunculuğuyla konuşuluyor.

Şimdilerde ise odak dizideki partneri Çağatay Ulusoy'la müthiş uyumu! Bu ikili, ayrı ayrı ülkemizin pek kıymetlilerinden, bilen bilir! İkisine de deliler gibi düşen koca kitleler var, e haliyle yan yana geldiklerinde ateş saçmaları da pek şaşırıcı değil.