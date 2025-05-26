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Güzel Yüreğine Sağlık: Demet Özdemir, Annesinin Kanser Olduğunu Yeni Öğrenen Hayranına Kayıtsız Kalamadı!

Güzel Yüreğine Sağlık: Demet Özdemir, Annesinin Kanser Olduğunu Yeni Öğrenen Hayranına Kayıtsız Kalamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 23:29

Ülkemizde en çok takipçisi olan ünlülerden biri olan, son zamanlarda da Eşref Rüya dizisindeki performansıyla göz dolduran Demet Özdemir, bir hayranının kötü haber aldığına denk gelince kayıtsız kalamadı. 

Annesinin kanser olduğunu yeni öğrenen hayranına hiç beklemediği anda destek gösterdi! Buyurun, detayları beraber inceleyim!

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Uzun bir aranın ardından ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Demet Özdemir, yine ve yeniden fırtınalar estiriyor.

Uzun bir aranın ardından ekranlara Eşref Rüya dizisiyle dönen Demet Özdemir, yine ve yeniden fırtınalar estiriyor.

Ekranda olduğu her dönemde olduğu gibi en gözde isimler arasına yerleşen Demet Özdemir, senelerdir kendisine oldukça bağlı milyonların birleştiği hayran kitlesi, duru güzelliği, hanımefendiliği ve oyunculuğuyla konuşuluyor. 

Şimdilerde ise odak dizideki partneri Çağatay Ulusoy'la müthiş uyumu! Bu ikili, ayrı ayrı ülkemizin pek kıymetlilerinden, bilen bilir! İkisine de deliler gibi düşen koca kitleler var, e haliyle yan yana geldiklerinde ateş saçmaları da pek şaşırıcı değil.

Fakat bugün Demet Özdemir'in gündemimizde olmasının sebebi bambaşka; tamamen güzel, saf yüreğinden kaynaklanıyor!

Fakat bugün Demet Özdemir'in gündemimizde olmasının sebebi bambaşka; tamamen güzel, saf yüreğinden kaynaklanıyor!
twitter.com

Geçtiğimiz saatlerde, Eylül Nazlı isimli bir Demet Özdemir fanı X hesabında yukarıda gördüğünüz tweet'i paylaşarak içini döktü. 

Annesinin meme kanseri olduğunu öğrenen Eylül Nazlı, 'Normalde uzak duracaktım kendimi her şeyden soyutlayacaktım ama vazgeçtim. Çünkü meme kanseri artık bir hastalık olmaktan çıksın istiyorum. Herkes kontrollerini yaptırsın istiyorum. Zor bir süreç bekliyor bizi ama atlatacağız' ifadelerini kullandı.

X'te gezinirken hayranının üzüntüsüne denk gelen Demet Özdemir, her zamanki pozitifliğini konuşturarak destek oldu.

X'te gezinirken hayranının üzüntüsüne denk gelen Demet Özdemir, her zamanki pozitifliğini konuşturarak destek oldu.

Eylül Nazlı'nın tweet'ine direkt olarak cevap veren Demet Özdemir, 'Tabii ki atlatacağız' dedi ve bir kez daha kalbinin güzelliğini X ahalisine kanıtladı. 

Birçok kullanıcı Demet Özdemir'in hassasiyetine, desteğine ve temiz kalpliliğine övgü yağdırırken, tweet'in asıl sahibi Eylül Nazlı'dan da cevap gecikmedi.

Eylül Nazlı, "Ne desem bilmiyorum ama çok seviyorum, çok şanslıyım" diyerek Demet Özdemir'e teşekkür etti.

Eylül Nazlı, "Ne desem bilmiyorum ama çok seviyorum, çok şanslıyım" diyerek Demet Özdemir'e teşekkür etti.
twitter.com

İyi kalpli insanlar iyi ki var ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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