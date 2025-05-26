Asın Bayrakları: Dünyaca Ünlü İsimleri Giydiren Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan Kylie Jenner'lı Sürpriz!

Kardashian ailesinin son çocuğu, son birkaç yılın en zengini, en girişimcisi ve en popüleri Kylie Jenner'la tarihe kazınacak bir iş birliğine imza attı!

Üstelik koleksiyonun her bir parçası, 'Ben Dilara Fındıkoğlu'nun elinden çıkmayım' diye bağırıyordu.