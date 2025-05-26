Asın Bayrakları: Dünyaca Ünlü İsimleri Giydiren Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan Kylie Jenner'lı Sürpriz!
Son birkaç yıldır dünyaca ünlü isimleri giydiren ve her koleksiyonuyla da moda dünyasına imzasını bırakan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu bu sefer de olay bir iş birliğiyle gündeme oturdu.
Kylie Jenner'ın giyim markasıyla iş birliği yaparak KHY x Dilara Fındıkoğlu isimli bir koleksiyon çıkaran Fındıkoğlu, yine koltuklarımızı kabarttı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moda dünyasında fırtınalar estiren, dünyaca ünlü isimlerin ve hatta ikonların yeni tercihi Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nu tanımıyorsanız kendisiyle acil tanışmanız lazım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilara Fındıkoğlu, geçtiğimiz günlerde bir ilke daha imza attı!
KHY x Dilara Fındıkoğlu koleksiyonunu sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla duyuran Kylie Jenner, Dilara Fındıkoğlu ile çalışmanın yıllardır hayali olduğunu dile getirdi.
28 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacak koleksiyona şimdilik sadece khy.com'dan ulaşılabilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın