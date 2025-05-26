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Asın Bayrakları: Dünyaca Ünlü İsimleri Giydiren Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan Kylie Jenner'lı Sürpriz!

Asın Bayrakları: Dünyaca Ünlü İsimleri Giydiren Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan Kylie Jenner'lı Sürpriz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 21:47

Son birkaç yıldır dünyaca ünlü isimleri giydiren ve her koleksiyonuyla da moda dünyasına imzasını bırakan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu bu sefer de olay bir iş birliğiyle gündeme oturdu. 

Kylie Jenner'ın giyim markasıyla iş birliği yaparak KHY x Dilara Fındıkoğlu isimli bir koleksiyon çıkaran Fındıkoğlu, yine koltuklarımızı kabarttı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Moda dünyasında fırtınalar estiren, dünyaca ünlü isimlerin ve hatta ikonların yeni tercihi Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nu tanımıyorsanız kendisiyle acil tanışmanız lazım!

Moda dünyasında fırtınalar estiren, dünyaca ünlü isimlerin ve hatta ikonların yeni tercihi Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nu tanımıyorsanız kendisiyle acil tanışmanız lazım!

Türkiye’den çıkıp Londra’ya uzanan yolculuğunda 'asi, gotik ve tarihiyle barışık' tasarımlarıyla dünyayı büyüleyen Dilara Fındıkoğlu, kendine has, marjinal tarzı ve tasarımlarıyla kısa süre içerisinde her koleksiyonuyla olay yaratan tasarımcılardan biri oldu. 

Bugüne dek Madonna'dan Lady Gaga'ya, Hadid kardeşlerden Margot Robbie'ye birçok dünya starını giydiren Dilara Fındıkoğlu'nu en son Met Gala'ya bıraktığı imzasıyla konuşmuştuk, belki denk gelmişsinizdir. Met Gala'nın after party'sinde Hailey Bieber'ın giydiği Dilara Fındıkoğlu, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dilara Fındıkoğlu, geçtiğimiz günlerde bir ilke daha imza attı!

Dilara Fındıkoğlu, geçtiğimiz günlerde bir ilke daha imza attı!

Kardashian ailesinin son çocuğu, son birkaç yılın en zengini, en girişimcisi ve en popüleri Kylie Jenner'la tarihe kazınacak bir iş birliğine imza attı!

Üstelik koleksiyonun her bir parçası, 'Ben Dilara Fındıkoğlu'nun elinden çıkmayım' diye bağırıyordu.

KHY x Dilara Fındıkoğlu koleksiyonunu sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla duyuran Kylie Jenner, Dilara Fındıkoğlu ile çalışmanın yıllardır hayali olduğunu dile getirdi.

KHY x Dilara Fındıkoğlu koleksiyonunu sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla duyuran Kylie Jenner, Dilara Fındıkoğlu ile çalışmanın yıllardır hayali olduğunu dile getirdi.

Jenner, 

'KHY x @dilarafindikoglu'yla tanışın. Yıllardır giydiğim ve hayran olduğum bir marka olan Dilara Findikoglu ile ortaklık kurmak bir hayaldi. Kadınsılığı ve seksiliği titiz bir yapıyla birleştiren bir koleksiyon geliştirdik. Her şeyi görmenizi sabırsızlıkla bekliyorum.' 

ifadelerine yer verdi.

28 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacak koleksiyona şimdilik sadece khy.com'dan ulaşılabilecek.

28 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacak koleksiyona şimdilik sadece khy.com'dan ulaşılabilecek.

Ayrıca değinmeden geçmeyelim; Dilara Fındıkoğlu ve Kylie Jenner'in yeni iş birliği dün gece dünyaca ünlü birçok ismin katıldığı bir partiyle kutlandı. Kardashian ailesinin eksiksiz yer aldığı partide, Hailey Bieber, Gabby Windey, Amelia Gray, Victoria Villarroel gibi isimler de vardı. 

İkilinin keyfi de pek yerindeydi! Asın bayrakları, Türk modacımız Dilara Fındıkoğlu uluslararası düzeyi çoktan aştı bile!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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