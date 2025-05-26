Abla Devreye Girdi: Deren Talu, Kendisi ve Kardeşine "Beyinsiz" Yazanlara Diş Göstererek Ders Verdi!
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, kendisine ve kız kardeşi Derin Talu'ya yazılan 'Beyinsiz' yorumlarından ilallah etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tepki gösteren Deren Talu, dişlerini sıka sıka ders verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, son birkaç ay içerisinde annelerinin şöhretini geçti, her gün, istisnasız magazin gündemine oturmaya başladı biliyorsunuz!
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Hayatımıza "Banana bread" ve "Matchaaa"sıyla giren Derin Talu, konuşma tarzı, enteresan açıklamaları ve videolarıyla aylar içerisinde parladı.
Fakat bu sefer olay Derin'le değil Deren'le koptu! Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Deren Talu, kardeşi ve kendisine "Beyinsiz" yazılmasından dert yandı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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