Abla Devreye Girdi: Deren Talu, Kendisi ve Kardeşine "Beyinsiz" Yazanlara Diş Göstererek Ders Verdi!

Kimileri kendisini çok severken ve yere göğe sığdıramazken, hal ve hareketlerine bir nebze olsun tahammülü olmayan bir kesim de oldu tabii.

Düzenli olarak dile düşen, yaptığı her hareketle de olay olan Derin Talu, en son ablası ve dayısıyla beraber paylaştığı videoyla gündeme oturmuştu.