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Abla Devreye Girdi: Deren Talu, Kendisi ve Kardeşine "Beyinsiz" Yazanlara Diş Göstererek Ders Verdi!

Abla Devreye Girdi: Deren Talu, Kendisi ve Kardeşine "Beyinsiz" Yazanlara Diş Göstererek Ders Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 22:50

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, kendisine ve kız kardeşi Derin Talu'ya yazılan 'Beyinsiz' yorumlarından ilallah etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tepki gösteren Deren Talu, dişlerini sıka sıka ders verdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, son birkaç ay içerisinde annelerinin şöhretini geçti, her gün, istisnasız magazin gündemine oturmaya başladı biliyorsunuz!

Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, son birkaç ay içerisinde annelerinin şöhretini geçti, her gün, istisnasız magazin gündemine oturmaya başladı biliyorsunuz!

Defne Samyeli'nin 1996 yılında doğan büyük kızı Deren Talu, tıpkı kendisi gibi modellik yolunda ilerlerken, 2003 yılında doğan kızı Derin Talu da yeni milli Tiktoker'ımız olarak karşımıza çıkıyor. 

Daha önce gözlerden daha uzak durmayı tercih eden Deren, kız kardeşinin TikTok'la yükselmesinden sonra sosyal medyasını çok daha aktif kullanmaya başladı, fakat ilk gözleri üzerine çeken ve magazine konu olmalarına sebep olan kız kardeşi Derin Talu'ydu.

Hayatımıza "Banana bread" ve "Matchaaa"sıyla giren Derin Talu, konuşma tarzı, enteresan açıklamaları ve videolarıyla aylar içerisinde parladı.

Hayatımıza "Banana bread" ve "Matchaaa"sıyla giren Derin Talu, konuşma tarzı, enteresan açıklamaları ve videolarıyla aylar içerisinde parladı.

Kimileri kendisini çok severken ve yere göğe sığdıramazken, hal ve hareketlerine bir nebze olsun tahammülü olmayan bir kesim de oldu tabii. 

Düzenli olarak dile düşen, yaptığı her hareketle de olay olan Derin Talu, en son ablası ve dayısıyla beraber paylaştığı videoyla gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat bu sefer olay Derin'le değil Deren'le koptu! Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Deren Talu, kardeşi ve kendisine "Beyinsiz" yazılmasından dert yandı.

Fakat bu sefer olay Derin'le değil Deren'le koptu! Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Deren Talu, kardeşi ve kendisine "Beyinsiz" yazılmasından dert yandı.

Daha doğrusu dişlerini sıka sıka öfke kustu... 

Instagram'da kendisi ve kız kardeşine karşı yeni bir olay başladığını söyleyen ve her yaptıkları, çektikleri videoya 'Beyin yok' yazıldığını söyleyen Deren Talu,

 'Bu beni güldürüyor aslında çünkü ben zeka ile ilgili bir video koymuyorum zaten oraya. Müzik zevkimi paylaşıyorum, 'Beyin yok' yazıyorlar. Bir tane akım yapıyorum, akımı zaten anlamıyorlar. 'Beyin yok' yazıyorlar.  Yani böyle hepsini tutup, 'Sende beyin yok' falan yazmak istiyorum ama kendimi tutuyorum' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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