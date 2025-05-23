Deren Talu'nun "Dayım İkimizi de Kaldırıyor" Diyerek Paylaştığı Video Sosyal Medyanın Diline Düştü

Defne Samyeli'nin küçük kızı, önce yanlış telaffuzları ardından matcha'sı daha sonrasında ise twerk paylaşımıyla gündeme gelmişti. Her paylaşımı ayrı olay haline gelen Derin'in ardından ablası Deren Talu da TikTok'ta aktif olmaya başladı.

İkili hem anneleri hem de kendi kendileriyle birlikte videolar paylaşarak çok konuşulmaya devam ederken, en son paylaştıkları 'dayımız ikimizi de kaldırıyor' notunu düştükleri video sosyal medyada olay oldu.