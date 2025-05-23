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Deren Talu'nun "Dayım İkimizi de Kaldırıyor" Diyerek Paylaştığı Video Sosyal Medyanın Diline Düştü

Deren Talu'nun "Dayım İkimizi de Kaldırıyor" Diyerek Paylaştığı Video Sosyal Medyanın Diline Düştü

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 19:21

Şimdilerin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri 'Talu kardeşler' diyebileceğimiz, Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu biliyorsunuz. 

İkilinin paylaşımları hız kesmeden devam ederken, dayıları ile video paylaşan ikili sosyal medyada goygoy tayfanın diline yine düşmeyi başardı.

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Talu kardeşlerden özellikle Derin Talu, sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden.

Talu kardeşlerden özellikle Derin Talu, sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden.

Defne Samyeli'nin küçük kızı, önce yanlış telaffuzları ardından matcha'sı daha sonrasında ise twerk paylaşımıyla gündeme gelmişti. Her paylaşımı ayrı olay haline gelen Derin'in ardından ablası Deren Talu da TikTok'ta aktif olmaya başladı. 

İkili hem anneleri hem de kendi kendileriyle birlikte videolar paylaşarak çok konuşulmaya devam ederken, en son paylaştıkları 'dayımız ikimizi de kaldırıyor' notunu düştükleri video sosyal medyada olay oldu.

Video için:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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