Deren Talu'nun "Dayım İkimizi de Kaldırıyor" Diyerek Paylaştığı Video Sosyal Medyanın Diline Düştü
Şimdilerin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri 'Talu kardeşler' diyebileceğimiz, Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu biliyorsunuz.
İkilinin paylaşımları hız kesmeden devam ederken, dayıları ile video paylaşan ikili sosyal medyada goygoy tayfanın diline yine düşmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Talu kardeşlerden özellikle Derin Talu, sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video için:
Sosyal medyada yapılan yorumları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın