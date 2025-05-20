Göbeğini Saklamaktan Vazgeçip Cannes'da Boy Gösteren Rihanna'nın Bebeğinin Cinsiyetini Tahmin Ediyoruz!
Her sene olduğu gibi, bu sene de Cannes Film Festivali adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü. Ünlü isimler, kırmızı halı, birbirinden özel tasarımlarla boy gösterdi.
Rihanna da Denzel Washington ile birlikte rol aldığı yeni Spike Lee filmi Highest 2 Lowest’ta başrolde olan A$AP Rocky’yi desteklemek için oradaydı. Rihanna, hamileliğini uzun bir süre saklasa da göbeğini bir açtı pir açtı. Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti.
Akıllarda ise tek bir soru belirdi, bebiş yine erkek mi olacak yoksa güzeller güzeli bir kız mı?
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Fenty markasıyla hem kozmetik hem de iç giyim sektörüne adeta ateş parçası gibi düşen Rihanna, şimdilerde çocuk da yaparım kariyer de döneminde biliyorsunuz.
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İlk başlarda, üçüncü bebeğine hamile olduğunu tahmin etsek de bir şekilde gizlemeyi başaran Rihanna, şimdilerde göbeğini sere serpe ortaya çıkaran kıyafetleriyle davetlerde boy gösteriyor.
Göbeği arık iyice belirginleşen Rihanna'yı görenlerin aklında ise tek bir soru belirdi: Bebek yine erkek mi olacak, yoksa bu sefer kız mı?
Sizce, Rihanna'nın bebeğinin cinsiyeti ne olacak? Ben bir görüşte anlarım diyenler, haydi oylamaya!
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