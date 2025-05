Göbeğini Saklamaktan Vazgeçip Cannes'da Boy Gösteren Rihanna'nın Bebeğinin Cinsiyetini Tahmin Ediyoruz!

Rihanna, müzik kariyeri boyunca 'Rude Boy', 'Only Girl (In the World)', 'We Found Love' ve 'Diamonds' gibi birçok hit şarkıya imza attı. Toplamda 9 Grammy Ödülü, 13 Amerikan Müzik Ödülü ve 12 Billboard Müzik Ödülü kazanarak müzik endüstrisinde önemli bir yer edinen Rihanna, Asap Rocky ile yaşadığı aşkla hem işte hem de aşkta kazanmış durumda.

Asap Rocky'den iki erkek çocuğu olan Rihanna, ailesine bir üçüncüyü katmak için gün sayıyor!