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Göbeğini Saklamaktan Vazgeçip Cannes'da Boy Gösteren Rihanna'nın Bebeğinin Cinsiyetini Tahmin Ediyoruz!

Göbeğini Saklamaktan Vazgeçip Cannes'da Boy Gösteren Rihanna'nın Bebeğinin Cinsiyetini Tahmin Ediyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 22:20

Her sene olduğu gibi, bu sene de Cannes Film Festivali adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü. Ünlü isimler, kırmızı halı, birbirinden özel tasarımlarla boy gösterdi. 

Rihanna da Denzel Washington ile birlikte rol aldığı yeni Spike Lee filmi Highest 2 Lowest’ta başrolde olan A$AP Rocky’yi desteklemek için oradaydı. Rihanna, hamileliğini uzun bir süre saklasa da göbeğini bir açtı pir açtı. Cannes'da hamilelik stiliyle dikkat çekti. 

Akıllarda ise tek bir soru belirdi, bebiş yine erkek mi olacak yoksa güzeller güzeli bir kız mı?

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Fenty markasıyla hem kozmetik hem de iç giyim sektörüne adeta ateş parçası gibi düşen Rihanna, şimdilerde çocuk da yaparım kariyer de döneminde biliyorsunuz.

Fenty markasıyla hem kozmetik hem de iç giyim sektörüne adeta ateş parçası gibi düşen Rihanna, şimdilerde çocuk da yaparım kariyer de döneminde biliyorsunuz.

Rihanna, müzik kariyeri boyunca 'Rude Boy', 'Only Girl (In the World)', 'We Found Love' ve 'Diamonds' gibi birçok hit şarkıya imza attı. Toplamda 9 Grammy Ödülü, 13 Amerikan Müzik Ödülü ve 12 Billboard Müzik Ödülü kazanarak müzik endüstrisinde önemli bir yer edinen Rihanna, Asap Rocky ile yaşadığı aşkla hem işte hem de aşkta kazanmış durumda. 

Asap Rocky'den iki erkek çocuğu olan Rihanna, ailesine bir üçüncüyü katmak için gün sayıyor!

İlk başlarda, üçüncü bebeğine hamile olduğunu tahmin etsek de bir şekilde gizlemeyi başaran Rihanna, şimdilerde göbeğini sere serpe ortaya çıkaran kıyafetleriyle davetlerde boy gösteriyor.

İlk başlarda, üçüncü bebeğine hamile olduğunu tahmin etsek de bir şekilde gizlemeyi başaran Rihanna, şimdilerde göbeğini sere serpe ortaya çıkaran kıyafetleriyle davetlerde boy gösteriyor.

Kendisi en son, Asap Rocky'nin rol aldığı filmin gösteriminde biricik aşkını yalnız bırakmayarak Cannes'a katıldı. Hamilelik göbeğini artık gizleme çabasına girmeyen Rihanna, mavi mavi masmavi elbisesiyle epey dikkat çekti. Bilirsiniz, Rihanna hamile stilinde göbeğinin bir yerini illa açmayı seven bir isim. Hazır hamileliğini de artık gizlemiyorken, Cannes stilinde de biraz göbek dekoltesi vermeyi tercih etti.

Göbeği arık iyice belirginleşen Rihanna'yı görenlerin aklında ise tek bir soru belirdi: Bebek yine erkek mi olacak, yoksa bu sefer kız mı?

Göbeği arık iyice belirginleşen Rihanna'yı görenlerin aklında ise tek bir soru belirdi: Bebek yine erkek mi olacak, yoksa bu sefer kız mı?

Hürrem Sultan misali art arda iki erkek çocuğu dünyaya getiren Rihanna, çocukları olması için çok beklediğini ve onlara kendisinin bakmak istediğini ve bir yardımcıya ihtiyaç duymadığını belirtmişti biliyorsunuz.

Sizce, Rihanna'nın bebeğinin cinsiyeti ne olacak? Ben bir görüşte anlarım diyenler, haydi oylamaya!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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