Sayfa Sayfa Yazdı: Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'e Yönelik Yeni İddiaları Tansiyonu Yükseltti!
Şarkıcı ve aynı zamanda oyuncu olan Özcan Deniz, en son rol aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisiyle dikkatleri çekmişti. Bunun üzerine ailesiyle yaşadığı gerilimler gündem güne artan Özcan Deniz'in kariyerindeki başarılarının önüne yaşadığı aile dramı geçmişti.
Özcan Deniz, arasındaki iplerin epey kopuk olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında yeni iddialarda bulundu. Sosyal medyası üzerinden sayfalarca yazı yazarak yaşandığını söylediği pek çok olayı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özcan Deniz, başta ağabeyi Ercan Deniz olmak üzere annesi ve kız kardeşiyle de epey gerilimli bir süreç yaşadı, herkes eteklerindeki taşları döktü hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında abisi Ercan Deniz'in üç aylık uzaklaştırma kararını ihlal ederek evine geldiğini söyledi. Daha önce onu çocuğuyla tehdit ettiğini de iddia etti.
Ağabeyine, "35 yıldır beni sömürdün!" diyerek sitem etti. Aynı zamanda Ercan Deniz'in yasaklı madde kullandığını iddia ederek, "utanç kaynağımsın!" dedi
Ercan Deniz'in Samar Dadgar'a küfür ettiğini söyleyen Özcan Deniz, yazısında Ercan Deniz'in hasta eşi için kendisinden para istediğini ama o parayı kendine harcadığını da iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın