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Sayfa Sayfa Yazdı: Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'e Yönelik Yeni İddiaları Tansiyonu Yükseltti!

Sayfa Sayfa Yazdı: Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'e Yönelik Yeni İddiaları Tansiyonu Yükseltti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 19:01

Şarkıcı ve aynı zamanda oyuncu olan Özcan Deniz, en son rol aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisiyle dikkatleri çekmişti. Bunun üzerine ailesiyle yaşadığı gerilimler gündem güne artan Özcan Deniz'in kariyerindeki başarılarının önüne yaşadığı aile dramı geçmişti. 

Özcan Deniz, arasındaki iplerin epey kopuk olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında yeni iddialarda bulundu. Sosyal medyası üzerinden sayfalarca yazı yazarak yaşandığını söylediği pek çok olayı paylaştı.

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Özcan Deniz, başta ağabeyi Ercan Deniz olmak üzere annesi ve kız kardeşiyle de epey gerilimli bir süreç yaşadı, herkes eteklerindeki taşları döktü hatırlarsanız.

Özcan Deniz, başta ağabeyi Ercan Deniz olmak üzere annesi ve kız kardeşiyle de epey gerilimli bir süreç yaşadı, herkes eteklerindeki taşları döktü hatırlarsanız.

Ünlü sanatçı sosyal medyada yaptığı duygusal ama sitem dolu paylaşımıyla adeta ailesine rest çekmişti, 'evlat değil, rakip olarak gördünüz' demişti. Aile krizinin perde arkasında Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar olduğu da iddia edilmiş, kız kardeş Yurda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelinleri için sert ifadeler kullanmıştı, “Bu kız türlü oyunlarla, zekice hamlelerle ağabeyimin bize düşman olmasını sağladı. Kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu.” diyerek Dadgar'ı suçlamıştı. 

Aile içi krizleri bir türlü durulmamış, ağabey ve Özcan Deniz arasındaki ipler iyiden iyiye kopmuştu. 'o para kazanıyor, ben iflas ediyorum' diyerek aralarındaki maddi anlaşmazlıktan serzeniş eden abi Ercan Deniz hakkında Özcan Deniz, üç aylık uzaklaştırma kararı çıkartılmasını talep etmiş ve talebi kabul edilmişti.

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında abisi Ercan Deniz'in üç aylık uzaklaştırma kararını ihlal ederek evine geldiğini söyledi. Daha önce onu çocuğuyla tehdit ettiğini de iddia etti.

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında abisi Ercan Deniz'in üç aylık uzaklaştırma kararını ihlal ederek evine geldiğini söyledi. Daha önce onu çocuğuyla tehdit ettiğini de iddia etti.

'Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde. Çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeğiyle, hayatıyla oynadın. UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI OLMASINA RAĞMEN bugün içeriye dalıp bir garibana aslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşındaki çocucuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin.'

Ağabeyine, "35 yıldır beni sömürdün!" diyerek sitem etti. Aynı zamanda Ercan Deniz'in yasaklı madde kullandığını iddia ederek, "utanç kaynağımsın!" dedi

Ağabeyine, "35 yıldır beni sömürdün!" diyerek sitem etti. Aynı zamanda Ercan Deniz'in yasaklı madde kullandığını iddia ederek, "utanç kaynağımsın!" dedi

'Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana,2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi! Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Sana geçen hafta 'Alkolü bırak yoksa öleceksin, bunun için gereken yardıma hazırım dedim' anlamadın. Sana 2 hafta önce 'karım hasta bana yardım et' dediğinde buldum buluşturdum yüklü bir para yollattım onu da alıp harcadın.'

'Sen ayılmamakta ısrar ediyorsan. Artık adaletin huzurlu kolları seni ayıltır müptezel. Sen sadece basit bir içici değilsin. Benim gözümde milyonlarca hayatı söndüren bu değirmene şu taşıyan bir katilden farksızsın. Utanç kaynağımsın.'

Ercan Deniz'in Samar Dadgar'a küfür ettiğini söyleyen Özcan Deniz, yazısında Ercan Deniz'in hasta eşi için kendisinden para istediğini ama o parayı kendine harcadığını da iddia etti.

Ercan Deniz'in Samar Dadgar'a küfür ettiğini söyleyen Özcan Deniz, yazısında Ercan Deniz'in hasta eşi için kendisinden para istediğini ama o parayı kendine harcadığını da iddia etti.

'Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana,2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi! Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Sana geçen hafta 'Alkolü bırak yoksa öleceksin, bunun için gereken yardıma hazırım dedim' anlamadın. Sana 2 hafta önce 'karım hasta bana yardım et' dediğinde buldum buluşturdum yüklü bir para yollattım onu da alıp harcadın. Arkamdan eski hakim savcı bulup mahkemeleri satın almaya çalıştın ki seni ve avukatlarını kapılardan kovdular. Zekeriyaköy'de jandarmayı manüpüle etmeye kalkacak kadar şuurun gitmiş. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evini daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Para yedirdiğin gazetecileri gece yarısı evine çağırıp, annemle beraber alakasız bir konuda, eski karım ve çocuğum hakkında magazin haberi yaptırttın. Topunuz bir olup bu rezil ailenin tek yüz akı olan beni karalamaya çalıştınız. Bu saatten sonra yürüdüğün her hukuksuz yolu sana ve size bataklığa çevirmessem toprak beni kabul etmesin. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin!'

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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