Sayfa Sayfa Yazdı: Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'e Yönelik Yeni İddiaları Tansiyonu Yükseltti!

Ünlü sanatçı sosyal medyada yaptığı duygusal ama sitem dolu paylaşımıyla adeta ailesine rest çekmişti, 'evlat değil, rakip olarak gördünüz' demişti. Aile krizinin perde arkasında Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar olduğu da iddia edilmiş, kız kardeş Yurda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelinleri için sert ifadeler kullanmıştı, “Bu kız türlü oyunlarla, zekice hamlelerle ağabeyimin bize düşman olmasını sağladı. Kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu.” diyerek Dadgar'ı suçlamıştı.

Aile içi krizleri bir türlü durulmamış, ağabey ve Özcan Deniz arasındaki ipler iyiden iyiye kopmuştu. 'o para kazanıyor, ben iflas ediyorum' diyerek aralarındaki maddi anlaşmazlıktan serzeniş eden abi Ercan Deniz hakkında Özcan Deniz, üç aylık uzaklaştırma kararı çıkartılmasını talep etmiş ve talebi kabul edilmişti.