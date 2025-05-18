Gençliğin İksirini Bulmuşçasına Yıllar İçerisinde Hiç Değişmeyen Shakira, Sosyal Medyada Olay Oldu
Shakira, müzik dünyasının en renkli, en eğlenceli isimlerinden birisi. Kendisinin enerjisi aylar, yıllar geçse de bitmek tükenmek bilmiyor!
Ayrılık sürecinin ardından zorlu günler yaşayan Shakira, bir dönemler bizleri korkutsa da çabucak toparlanarak eski haline fişek hızında geri döndü. Bir sosyal medya kullanıcısının 20 yıl önceki Shakira ve günümüzdeki Shakira'yı kıyaslayışı ise sosyal medyada olay yarattı.
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Her şey @opspopuler isimli kullanıcının "Shakira'da 20 yılın getirdiği değişim." diyerek bu videoyu paylaşmasıyla başladı...
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X ahalisi durur mu! Kısa sürede bu paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. Sharika'nın "değişmemesi" olay oldu.
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