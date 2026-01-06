Eski Sevgililerin Hakkında Ne Düşünüyor?
Bir ilişki bittiğinde hikâye kapanmıyor; sadece başka bir yere taşınıyor. Sen hayatına devam etsen de, geçmişte hayatına giren insanlar seni zaman zaman hatırlıyor olabilir. Peki seni düşündüklerinde akıllarına ilk ne geliyor? Bu test, ilişkilerdeki tutumlarına ve duygusal reflekslerine bakarak eski sevgililerinin seninle ilgili ne düşündüğünü ortaya koyuyor.
Hazırsan başla!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir ilişki bittikten sonra sen genelde…
4. Tartışmalarda seni en iyi tanımlayan şey?
5. İlişkideyken seni özel hissettiren şey neydi?
6. Ayrılık sonrası sosyal medyada…
7. İlişkide en çok neyi önemsersin?
8. Bir sorun olduğunda genelde…
9. Eski sevgilini düşününce aklına ilk gelen duygu?
10. Ayrılık kararını genelde kim alırdı?
Unutulması Zor Biriydin
Bana Çok Şey Öğretti
Olgun ve Dengeliydi
Hep Biraz Uzak Dururdu
