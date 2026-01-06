onedio
Eski Sevgililerin Hakkında Ne Düşünüyor?

Eski Sevgililerin Hakkında Ne Düşünüyor?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.01.2026 - 14:01

Bir ilişki bittiğinde hikâye kapanmıyor; sadece başka bir yere taşınıyor. Sen hayatına devam etsen de, geçmişte hayatına giren insanlar seni zaman zaman hatırlıyor olabilir. Peki seni düşündüklerinde akıllarına ilk ne geliyor? Bu test, ilişkilerdeki tutumlarına ve duygusal reflekslerine bakarak eski sevgililerinin seninle ilgili ne düşündüğünü ortaya koyuyor. 

Hazırsan başla!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir ilişki bittikten sonra sen genelde…

4. Tartışmalarda seni en iyi tanımlayan şey?

5. İlişkideyken seni özel hissettiren şey neydi?

6. Ayrılık sonrası sosyal medyada…

7. İlişkide en çok neyi önemsersin?

8. Bir sorun olduğunda genelde…

9. Eski sevgilini düşününce aklına ilk gelen duygu?

10. Ayrılık kararını genelde kim alırdı?

Unutulması Zor Biriydin

Eski sevgililerin seni düşündüğünde akıllarına ilk gelen şey, bıraktığın güçlü etki. Sen ilişkilerde iz bırakan, duyguları yoğun yaşayan birisin. Bu yüzden seninle yaşananlar kolay silinmiyor. Bazen bu yoğunluk yorucu olmuş olabilir ama aynı zamanda derin bir bağ da yaratmış. Seni hatırladıklarında hem gülümseyip hem iç geçirmeleri bundan. Onlar için sen, “keşke zamanlama farklı olsaydı” dedikleri kişilerden birisin.

Bana Çok Şey Öğretti

Sen ilişkilerde öğretici bir rol üstlenmişsin. Eski sevgililerin seni düşündüğünde, kendilerini geliştirdikleri bir dönemi hatırlıyor. Seninle birlikteyken duygusal olarak büyümüş, bazı farkındalıklar kazanmış olabilirler. Ayrılık acı verse de, geriye dönüp bakınca seni saygıyla anıyorlar. Onlar için sen, bir dönüm noktasıydın.

Olgun ve Dengeliydi

Eski sevgililerin seni sakin, mantıklı ve dengeli biri olarak hatırlıyor. Dramalardan uzak durman, ilişkide güven veren bir yapı kurmanı sağlamış. Duygularını bastırmış olabilirsin ama bu, seni güçlü göstermiş. Onlar seni düşündüğünde huzurlu bir ilişkiyi anımsıyor. Belki tutku eksikti ama istikrar fazlaydı.

Hep Biraz Uzak Dururdu

Sen ilişkilerde mesafeyi seven birisin. Bu, eski sevgililerinin seni zaman zaman ulaşılmaz biri olarak hatırlamasına neden olmuş olabilir. Kendini koruma refleksin, onların seni tam olarak tanımasını zorlaştırmış. Bu yüzden seninle ilgili soru işaretleri hâlâ akıllarında. Onlar için sen, “çözülmemiş bir hikâye” olarak kalmış olabilirsin.

