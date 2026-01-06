Eski Sevgililerin Hakkında Ne Düşünüyor?

Sen ilişkilerde mesafeyi seven birisin. Bu, eski sevgililerinin seni zaman zaman ulaşılmaz biri olarak hatırlamasına neden olmuş olabilir. Kendini koruma refleksin, onların seni tam olarak tanımasını zorlaştırmış. Bu yüzden seninle ilgili soru işaretleri hâlâ akıllarında. Onlar için sen, “çözülmemiş bir hikâye” olarak kalmış olabilirsin.