onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Böyle Arkadaş Herkesin Başına! Ozan Güven'e Doğum Gününde Beşibiryerde Hediye Edildi

Böyle Arkadaş Herkesin Başına! Ozan Güven'e Doğum Gününde Beşibiryerde Hediye Edildi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 21:37

Oyuncu Ozan Güven, ellinci yaş gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Ozan Güven'in bir arkadaşı, ünlü aktöre beşibiryerde aldı. Güven, bir ilk olarak, beşibiryerdeli fotoğrafını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

13 Haziran 2020'de gerçekleştiği öne sürülen olayda, Güven'in Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ozan Güven'in 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Bulutsuz'un olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştirdiği ve yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmişti.

Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olmuş ve Bulutsuz hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Her iki davanın yargılaması İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte.

Çeşitli projelerde yer alan Ozan Güven, şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alıyor.

Çeşitli projelerde yer alan Ozan Güven, şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alıyor.

'Konuşmamız Lazım' isimli oyunu sergileyen oyuncuyu daha önce pek çok televizyon dizisi ve dijital işlerde görmüştük. 

Televizyonda 'İkinci Bahar', 'Koçum Benim', 'Bir İstanbul Masalı', 'Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' (Rüstem Paşa rolü) ve 'Fi' gibi dizilerde performans sergilemiştir. Sinema kariyerinde ise 'Balalayka', 'Dokuz', 'G.O.R.A.', 'A.R.O.G.', 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde rol almıştı.

Güven, ellinci yaşına bastı. Yeni yaşında bir arkadaşı kendisine beşibiryerde hediye etti. Ne diyelim, böylesi bir arkadaş hepimizin başına!

Güven, ellinci yaşına bastı. Yeni yaşında bir arkadaşı kendisine beşibiryerde hediye etti. Ne diyelim, böylesi bir arkadaş hepimizin başına!

Ozan Güven, '__İlk defa beşibiyerde takıldı,elli yaşımda.

Her yılıma 1 gram.🥇Hoş geldin,19 Mayıs🇹🇷🇹🇷🇹🇷Hoşgeldin Elliler 👣

Not:Takan arkadaşın linkini atıcam.' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın