Böyle Arkadaş Herkesin Başına! Ozan Güven'e Doğum Gününde Beşibiryerde Hediye Edildi

13 Haziran 2020'de gerçekleştiği öne sürülen olayda, Güven'in Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ozan Güven'in 'hakaret', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Bulutsuz'un olayın ardından 'anksiyete bozukluğu' geliştirdiği ve yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtilmişti.

Ozan Güven de Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi olmuş ve Bulutsuz hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Her iki davanın yargılaması İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte.