Böyle Arkadaş Herkesin Başına! Ozan Güven'e Doğum Gününde Beşibiryerde Hediye Edildi
Oyuncu Ozan Güven, ellinci yaş gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Ozan Güven'in bir arkadaşı, ünlü aktöre beşibiryerde aldı. Güven, bir ilk olarak, beşibiryerdeli fotoğrafını paylaştı.
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Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.
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Çeşitli projelerde yer alan Ozan Güven, şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alıyor.
Güven, ellinci yaşına bastı. Yeni yaşında bir arkadaşı kendisine beşibiryerde hediye etti. Ne diyelim, böylesi bir arkadaş hepimizin başına!
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