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Daha Önce de Hastaneye Kaldırılan Nazan Öncel, Kalbine İki Stent Takıldığını Açıkladı!

Daha Önce de Hastaneye Kaldırılan Nazan Öncel, Kalbine İki Stent Takıldığını Açıkladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 18:06

'Ben Böyle Aşk Görmedim' ve 'Sokak Kızı' albümleriyle geniş yankı uyandıran Nazan Öncel, günümüzün pek çok popüler şarkıcısına söz yazarlığı yapmış ve şarkılarının dillerden dillere dolaşmasını sağlamıştır. 

Kıymetli şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ardından bugün ise sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamayı sevenleriyle paylaştı.

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"Erkekler de Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" gibi şarkılarıyla Nazan Öncel gibi bir ismi tanımayanınız yoktur.

"Erkekler de Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" gibi şarkılarıyla Nazan Öncel gibi bir ismi tanımayanınız yoktur.

Kendisi, mizahı, ironiyi ve göndermeleriyle şarkılarını nadide incileri bir araya dizer gibi hassaslıkla üreten, yazdığı sözlerde dillerden dillere her yaştan insana ulaşan Öncel, sivri dilini ve toplum eleştirilerini bir sanatçı olarak verdiği eserlerinde gösterdi. 

Nazan Öncel'in ilk profesyonel çıkışı 1978 yılında “Sana Kul Köle Olmuştum” adlı 45'liğiyle oldu. Ancak bu dönem daha çok deneme süreciydi ve büyük çıkışını 90’ların başında yaptı. 1991 yılında yayımlanan “Bir Hadise Var” albümüyle geniş kitlelere ulaştı. 1994’teki “Ben Böyle Aşk Görmedim” ve 1996’da çıkan efsane albüm “Sokak Kızı”, onun hem popülerliğini artırdı hem de alternatif sahnede güçlü bir yer edinmesini sağladı.

Nazan Öncel, 8 Mayıs gününde hastaneye kaldırılmıştı. "Emektar kalbim bir şaka yaptı" demişti.

Nazan Öncel, 8 Mayıs gününde hastaneye kaldırılmıştı. "Emektar kalbim bir şaka yaptı" demişti.

'Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde kapıda karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen' demişti.

69 yaşındaki Nazan Öncel'den sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Öncel, kalbine iki stent takıldığını açıkladı.

69 yaşındaki Nazan Öncel'den sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Öncel, kalbine iki stent takıldığını açıkladı.

Sevenlerine üzücü haberi, 'Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim' notuyla duyurdu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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