Daha Önce de Hastaneye Kaldırılan Nazan Öncel, Kalbine İki Stent Takıldığını Açıkladı!

Kendisi, mizahı, ironiyi ve göndermeleriyle şarkılarını nadide incileri bir araya dizer gibi hassaslıkla üreten, yazdığı sözlerde dillerden dillere her yaştan insana ulaşan Öncel, sivri dilini ve toplum eleştirilerini bir sanatçı olarak verdiği eserlerinde gösterdi.

Nazan Öncel'in ilk profesyonel çıkışı 1978 yılında “Sana Kul Köle Olmuştum” adlı 45'liğiyle oldu. Ancak bu dönem daha çok deneme süreciydi ve büyük çıkışını 90’ların başında yaptı. 1991 yılında yayımlanan “Bir Hadise Var” albümüyle geniş kitlelere ulaştı. 1994’teki “Ben Böyle Aşk Görmedim” ve 1996’da çıkan efsane albüm “Sokak Kızı”, onun hem popülerliğini artırdı hem de alternatif sahnede güçlü bir yer edinmesini sağladı.