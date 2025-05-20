Daha Önce de Hastaneye Kaldırılan Nazan Öncel, Kalbine İki Stent Takıldığını Açıkladı!
'Ben Böyle Aşk Görmedim' ve 'Sokak Kızı' albümleriyle geniş yankı uyandıran Nazan Öncel, günümüzün pek çok popüler şarkıcısına söz yazarlığı yapmış ve şarkılarının dillerden dillere dolaşmasını sağlamıştır.
Kıymetli şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı. Ardından bugün ise sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamayı sevenleriyle paylaştı.
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"Erkekler de Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" gibi şarkılarıyla Nazan Öncel gibi bir ismi tanımayanınız yoktur.
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Nazan Öncel, 8 Mayıs gününde hastaneye kaldırılmıştı. "Emektar kalbim bir şaka yaptı" demişti.
69 yaşındaki Nazan Öncel'den sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Öncel, kalbine iki stent takıldığını açıkladı.
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