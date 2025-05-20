Sahneden Koşmanın Azizliğine Uğrayan Katy Perry, Açılan Kıyafeti İçin Yardım Aldı

Bir uzay havası koklayıp gelen, aracın içerisinde ise şekilden şekle girerek poz kesen Katy Perry, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
Bir konserinde ise koca sahneyi koşarak turladıktan sonra sahnenin azizliğine uğradı ve kıyafeti açıldı. Asistanından gerekli yardımı alırken yaptığı şaka ise dikkat çekti.
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Katy Perry, önce depar atarcasına sahne boyunca koştu.
Sahne kostümü bu hıza dayananmış olacak ki açılıverdi. Bu olayın ardından Perry, "Üzgünüm çocuklar, o kadar para ödemediniz." dedi.
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