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Sahneden Koşmanın Azizliğine Uğrayan Katy Perry, Açılan Kıyafeti İçin Yardım Aldı

Sahneden Koşmanın Azizliğine Uğrayan Katy Perry, Açılan Kıyafeti İçin Yardım Aldı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 19:48

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Bir uzay havası koklayıp gelen, aracın içerisinde ise şekilden şekle girerek poz kesen Katy Perry, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. 

Bir konserinde ise koca sahneyi koşarak turladıktan sonra sahnenin azizliğine uğradı ve kıyafeti açıldı. Asistanından gerekli yardımı alırken yaptığı şaka ise dikkat çekti.

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Katy Perry, önce depar atarcasına sahne boyunca koştu.

Katy Perry, önce depar atarcasına sahne boyunca koştu.

ardından sahnenin ortasına geçip dans şovuna devam etti.

Sahne kostümü bu hıza dayananmış olacak ki açılıverdi. Bu olayın ardından Perry, "Üzgünüm çocuklar, o kadar para ödemediniz." dedi.

Sahne kostümü bu hıza dayananmış olacak ki açılıverdi. Bu olayın ardından Perry, "Üzgünüm çocuklar, o kadar para ödemediniz." dedi.

Twerk sonrasında yardım isteyerek kıyafetini düzelttirdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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