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Gerçekler Bildiğimiz Gibi Değilmiş! Avukat Olduğunu Söyleyen Kim Kardashian, Aslında Eğitimini Tamamlamamış

Gerçekler Bildiğimiz Gibi Değilmiş! Avukat Olduğunu Söyleyen Kim Kardashian, Aslında Eğitimini Tamamlamamış

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 18:14

Önce Paris Hilton'un arkadaşı ardından da 'Keeping Up With Kardashians'ın yüzü olarak tanıdığımız Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde mutlulukla hukuk eğitimini tamamladığını ve artık avukatlık yapabileceğini paylaşmıştı. 

Bunun üzerine, fark edildi ki Kardasian'ın avukatlık yapabilmesi için tamamlaması gereken yol, henüz tamamlanmamıştı!

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Sosyal medyanın en tanınan yüzlerinden birisi Kim Kardashian!

Sosyal medyanın en tanınan yüzlerinden birisi Kim Kardashian!

Günümüzde kendisini tanımamak neredeyse imkansız, biliyorsunuz! Kardashian'ların göz bebeği Kim, kendi markası, kurduğu ailesi ve paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Kendisi tüm bunların yanı sıra Yahudi soykırımı iddialarıyla ilgili yaptığı yorumlar ve paylaşımlarla da tepki çekiyor.

Kendisi bir süredir Harvard'ta hukuk eğitimi alıyor ve bir avukat olarak mesleğini icra etmek istiyordu. Kim Kardashian, geçtiğimiz gün mezun olduğunu paylaştı.

Kendisi bir süredir Harvard'ta hukuk eğitimi alıyor ve bir avukat olarak mesleğini icra etmek istiyordu. Kim Kardashian, geçtiğimiz gün mezun olduğunu paylaştı.

2018 yılında Kaliforniya'nın Law Office Study Programı'na başlayan Kim, 2025 yılında bu programı bitirdi. Bu program, geleneksel bir hukuk fakültesine gitmek yerine, bir avukatın yanında çıraklık yaparak hukuk eğitimi almayı içeriyor. 

Kardashian, 2021 yılında 'baby bar' olarak bilinen İlk Yıl Hukuk Öğrencisi Sınavı'nı dördüncü denemesinde geçti ve Mart 2025'te Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE)'i başarıyla tamamladı. Şimdi Kaliforniya baro sınavına girme hakkına sahip.

Fakat kendisi baro sınavına girme hakkına sahip olsa da kurallar gereği henüz sınava girmediği ve sınavı başarıyla tamamlamadığı için yasal olarak avukatlık yapamayacak.

Fakat kendisi baro sınavına girme hakkına sahip olsa da kurallar gereği henüz sınava girmediği ve sınavı başarıyla tamamlamadığı için yasal olarak avukatlık yapamayacak.

Yani işin özü, Kim Kardasian'ın kendisini gerçek bir avukat olarak lanse edebilmesi için baro sınavını da başarıyla tamamlaması gerekiyor. Kendisini avukat olmuş gibi göstererek biraz erken havalara girmiş gibi  gözüküyor!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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