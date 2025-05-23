Gerçekler Bildiğimiz Gibi Değilmiş! Avukat Olduğunu Söyleyen Kim Kardashian, Aslında Eğitimini Tamamlamamış

Günümüzde kendisini tanımamak neredeyse imkansız, biliyorsunuz! Kardashian'ların göz bebeği Kim, kendi markası, kurduğu ailesi ve paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Kendisi tüm bunların yanı sıra Yahudi soykırımı iddialarıyla ilgili yaptığı yorumlar ve paylaşımlarla da tepki çekiyor.