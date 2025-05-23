Gerçekler Bildiğimiz Gibi Değilmiş! Avukat Olduğunu Söyleyen Kim Kardashian, Aslında Eğitimini Tamamlamamış
Önce Paris Hilton'un arkadaşı ardından da 'Keeping Up With Kardashians'ın yüzü olarak tanıdığımız Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde mutlulukla hukuk eğitimini tamamladığını ve artık avukatlık yapabileceğini paylaşmıştı.
Bunun üzerine, fark edildi ki Kardasian'ın avukatlık yapabilmesi için tamamlaması gereken yol, henüz tamamlanmamıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyanın en tanınan yüzlerinden birisi Kim Kardashian!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi bir süredir Harvard'ta hukuk eğitimi alıyor ve bir avukat olarak mesleğini icra etmek istiyordu. Kim Kardashian, geçtiğimiz gün mezun olduğunu paylaştı.
Fakat kendisi baro sınavına girme hakkına sahip olsa da kurallar gereği henüz sınava girmediği ve sınavı başarıyla tamamlamadığı için yasal olarak avukatlık yapamayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın