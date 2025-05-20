Akılalmaz Davranışları Dur Durak Bilmeyen Justin Bieber, Eşi Hailey'den Önce Özür Diledi Sonra Yazdığını Sildi
Yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan, bağları gençlik dönemlerinden bu güne kadar gelen Justin ve Hailey Bieber ikilisi, özellikle son aylarda magazin sayfalarını süslüyor.
Bir tuhaf halleriyle dikkat çeken Justin Bieber, yine yaptı yapacağını. Vogue kapağına çıkan eşini tebrik edeyim derken yazdığı yazıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Bieber, bir süre sonra yazdığı yorumu sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül 2018'de sade bir nikah töreniyle evlenen çift esas düğünlerini 2019'da yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde ise çift, epey sancılı bir süreçten geçiyor.
Justin, şu sıralar özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla eşinin gönlünü almaya çalışıyor. Vogue'un yeni kapak kızı olan Hailey'i önce tebrik edermiş gibi yaptı sonra...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın