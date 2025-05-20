Akılalmaz Davranışları Dur Durak Bilmeyen Justin Bieber, Eşi Hailey'den Önce Özür Diledi Sonra Yazdığını Sildi

Yazdığı notta, geçmişte yaşadıkları tartışmaya yer verdiği görüldü. Bunun ise ne yeri, ne de zamanıydı! Kendisine gelen eleştirilerin ardından, yazdığı 'sözde tebrik' mesajını ise sildi.

'Yo, bu bana Hailey ve benim büyük bir kavga ettiğimiz zamanı hatırlattı,' diye başladı altyazıda. 'Hails'e onun asla Vogue dergisinin kapağında olmayacağını söylemiştim. Vay canına, biliyorum, çok acımasız.' Justin hakareti savurduğunu, 'kendisine çok saygısızlık yapıldığını hissettiğini' ve 'intikam alması gerektiğini düşündüğünü' söyledi.

'Sanırım olgunlaştıkça, intikam alarak hiçbir şeye yardımcı olmadığımızı fark ediyoruz,' diye devam etti. 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten istediğimiz şey olan yakınlığı ve bağlantıyı uzatıyoruz.'

Yazısını 28 yaşındaki Hailey'den özür dileyerek sonlandırdı ve şöyle dedi: 'Yani bebeğim, zaten biliyorsun ama Vogue kapağında yer almayacağını söylediğim için beni affet çünkü açıkça yanılmışım.'

Justin daha sonra açıklamayı sildi ve yerine '🤷🫵🏻🫶🏼🥹' yazan bir dizi emoji koydu.