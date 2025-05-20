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Akılalmaz Davranışları Dur Durak Bilmeyen Justin Bieber, Eşi Hailey'den Önce Özür Diledi Sonra Yazdığını Sildi

Akılalmaz Davranışları Dur Durak Bilmeyen Justin Bieber, Eşi Hailey'den Önce Özür Diledi Sonra Yazdığını Sildi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 00:00

Yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan, bağları gençlik dönemlerinden bu güne kadar gelen Justin ve Hailey Bieber ikilisi, özellikle son aylarda magazin sayfalarını süslüyor. 

Bir tuhaf halleriyle dikkat çeken Justin Bieber, yine yaptı yapacağını. Vogue kapağına çıkan eşini tebrik edeyim derken yazdığı yazıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Bieber, bir süre sonra yazdığı yorumu sildi.

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Eylül 2018'de sade bir nikah töreniyle evlenen çift esas düğünlerini 2019'da yapmıştı.

Eylül 2018'de sade bir nikah töreniyle evlenen çift esas düğünlerini 2019'da yapmıştı.

Evliliklerinin ilk yıllarında, Hailey Bieber, çocuk sahibi olma konusunda endişelerini dile getirerek, çocuklarını kamuoyunun yoğun ilgisi altında büyütmenin korkutucu olduğunu ifade etti. 

Mayıs 2024'te çift, ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu ve Ağustos 2024'te oğulları Jack Blues Bieber dünyaya geldi. Doğumun ardından Hailey, Vogue dergisine verdiği röportajda, zorlu bir doğum süreci yaşadığını ve doğum sonrası kanama gibi komplikasyonlarla karşılaştığını paylaşmıştı.

Son dönemlerde ise çift, epey sancılı bir süreçten geçiyor.

Son dönemlerde ise çift, epey sancılı bir süreçten geçiyor.

Justin Bieber'ın dengesiz tavırları, bir yaptığı ötekini tutmayan halleri ve yıpranmış gözüken hali medyada da yansıdı. Bunun ardından, çiftin sık sık kavga ettiği hatta Hailey'in çocuğunun iyiliğini gözeterek ayrı bir evde kalmaya başladığı bile söylendi. 

Şu sıralar, Justin Bieber'ın yaptığı hareketler ex aşkı Selena Gomez'i özlemesine yorulsa da durum bundan çok daha ciddi gözüküyor. Psikolojik rahatsızlıklarla mücadele ettiği söylenen Justin Bieber, ondan beklenmeyecek yazıları sosyal medyada yazıyor, bir tuhaf halleriyle herkesin dikkatini çekiyor.

Justin, şu sıralar özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla eşinin gönlünü almaya çalışıyor. Vogue'un yeni kapak kızı olan Hailey'i önce tebrik edermiş gibi yaptı sonra...

Justin, şu sıralar özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla eşinin gönlünü almaya çalışıyor. Vogue'un yeni kapak kızı olan Hailey'i önce tebrik edermiş gibi yaptı sonra...

Yazdığı notta, geçmişte yaşadıkları tartışmaya yer verdiği görüldü. Bunun ise ne yeri, ne de zamanıydı! Kendisine gelen eleştirilerin ardından, yazdığı 'sözde tebrik' mesajını ise sildi. 

'Yo, bu bana Hailey ve benim büyük bir kavga ettiğimiz zamanı hatırlattı,' diye başladı altyazıda. 'Hails'e onun asla Vogue dergisinin kapağında olmayacağını söylemiştim. Vay canına, biliyorum, çok acımasız.' Justin hakareti savurduğunu, 'kendisine çok saygısızlık yapıldığını hissettiğini' ve 'intikam alması gerektiğini düşündüğünü' söyledi.

'Sanırım olgunlaştıkça, intikam alarak hiçbir şeye yardımcı olmadığımızı fark ediyoruz,' diye devam etti. 'Dürüst olmak gerekirse, gerçekten istediğimiz şey olan yakınlığı ve bağlantıyı uzatıyoruz.'

Yazısını 28 yaşındaki Hailey'den özür dileyerek sonlandırdı ve şöyle dedi: 'Yani bebeğim, zaten biliyorsun ama Vogue kapağında yer almayacağını söylediğim için beni affet çünkü açıkça yanılmışım.'

Justin daha sonra açıklamayı sildi ve yerine '🤷🫵🏻🫶🏼🥹' yazan bir dizi emoji koydu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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