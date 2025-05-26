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3 Saat Boyunca Suni Regl Sancısı Alan Adamın Bağırsakları Alındı

3 Saat Boyunca Suni Regl Sancısı Alan Adamın Bağırsakları Alındı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.05.2025 - 15:48

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Çin’de yaşanan akılalmaz olay sosyal medya gündeminde. Bir kadın, sevgilisine suni regl sancısı denetmek istemiş ancak 3 saat boyunca uygulanmasını istemişti. Daha önce suni regl sancısı videoları izlediyseniz bilirsiniz, şiddet git gide artırılır ve kontrol altındadır. Ancak kadın en yüksek seviyede erkek arkadaşına uygulanmasını isteyince erkek arkadaşına 3 saat boyunca adeta eziyeti yaşatmıştı.

Olayın sonucunda ise adam ağrılara dayanamayıp soluğu hastanede alınca, bağırsaklarının kangren olduğu ortaya çıktı ve ameliyata alındı. O anları Gloob sayfasından Kübra Akçelik Arnus anlattı. Gelin dinleyelim…

Kaynak: Gloob

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Olay empatiyi geçmiş başka bir seviyeye gelmişti.

Olay empatiyi geçmiş başka bir seviyeye gelmişti.

Adamın yaşadığı bu acı tecrübe karşısında izleyiciler böyle bir sevgililiğin doğru olmadığını dile getirmekle birlikte 3 saat sancı almanın akıl alır yanı olmadığını söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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