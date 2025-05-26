3 Saat Boyunca Suni Regl Sancısı Alan Adamın Bağırsakları Alındı

Çin’de yaşanan akılalmaz olay sosyal medya gündeminde. Bir kadın, sevgilisine suni regl sancısı denetmek istemiş ancak 3 saat boyunca uygulanmasını istemişti. Daha önce suni regl sancısı videoları izlediyseniz bilirsiniz, şiddet git gide artırılır ve kontrol altındadır. Ancak kadın en yüksek seviyede erkek arkadaşına uygulanmasını isteyince erkek arkadaşına 3 saat boyunca adeta eziyeti yaşatmıştı.
Olayın sonucunda ise adam ağrılara dayanamayıp soluğu hastanede alınca, bağırsaklarının kangren olduğu ortaya çıktı ve ameliyata alındı. O anları Gloob sayfasından Kübra Akçelik Arnus anlattı. Gelin dinleyelim…
Kaynak: Gloob
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay empatiyi geçmiş başka bir seviyeye gelmişti.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın