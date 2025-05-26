3 Saat Boyunca Suni Regl Sancısı Alan Adamın Bağırsakları Alındı

Çin’de yaşanan akılalmaz olay sosyal medya gündeminde. Bir kadın, sevgilisine suni regl sancısı denetmek istemiş ancak 3 saat boyunca uygulanmasını istemişti. Daha önce suni regl sancısı videoları izlediyseniz bilirsiniz, şiddet git gide artırılır ve kontrol altındadır. Ancak kadın en yüksek seviyede erkek arkadaşına uygulanmasını isteyince erkek arkadaşına 3 saat boyunca adeta eziyeti yaşatmıştı.

Olayın sonucunda ise adam ağrılara dayanamayıp soluğu hastanede alınca, bağırsaklarının kangren olduğu ortaya çıktı ve ameliyata alındı. O anları Gloob sayfasından Kübra Akçelik Arnus anlattı. Gelin dinleyelim…

Kaynak: Gloob