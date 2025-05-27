Bungalov İş Görüşmesi Parodisi Çeken İçerik Üreticisi Ağlanacak Halimize Güldürdü: “Gizli Kamera…”

Kriterler gördüğünüz üzere yalnızca gizli kamera kullanımı üzerineydi. Ne yazık ki Sapanca’da bulunan kamerada da dün ele geçirilende de birçok müstehcen görüntü olduğu öğrenilmişti. Artık herkesin tatillerde bir şüphe yaşayacağı kesin.

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