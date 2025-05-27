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Bungalov İş Görüşmesi Parodisi Çeken İçerik Üreticisi Ağlanacak Halimize Güldürdü: “Gizli Kamera…”

Bungalov İş Görüşmesi Parodisi Çeken İçerik Üreticisi Ağlanacak Halimize Güldürdü: “Gizli Kamera…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 11:43

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Geçtiğimiz aylarda Sapanca’da bir bungalovda ampulde gizli kamera olduğu tespit edilmişti. Bungalovda konaklayan ailenin dikkatiyle ortaya çıkan olay ülke gündemine oturmuşken geçtiğimiz gün ise dairesini apart olarak kiralayan bir adamın prizlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Gizli kamera olayları üst üste gelince Şahin Sarsu adlı içerik üreticisi konuya dair parodi çekti. İzahı olmayanın mizahı olur dedirtti…

Gelin detaylara geçelim!

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İşte o video 👇

“Bungalov iş görüşmesi”

“Bungalov iş görüşmesi”

Kriterler gördüğünüz üzere yalnızca gizli kamera kullanımı üzerineydi. Ne yazık ki Sapanca’da bulunan kamerada da dün ele geçirilende de birçok müstehcen görüntü olduğu öğrenilmişti. Artık herkesin tatillerde bir şüphe yaşayacağı kesin.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Cindirella Man

Olay siyasi değil o yüzden de soruşturmaya gerek yok ne olmuş bir kaç kadının yatak ve banyo görüntülerini çekmişlerse geçiniz bunları efendim ülkemiz günlük... Devamını Gör

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