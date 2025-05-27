Bungalov İş Görüşmesi Parodisi Çeken İçerik Üreticisi Ağlanacak Halimize Güldürdü: “Gizli Kamera…”

Geçtiğimiz aylarda Sapanca’da bir bungalovda ampulde gizli kamera olduğu tespit edilmişti. Bungalovda konaklayan ailenin dikkatiyle ortaya çıkan olay ülke gündemine oturmuşken geçtiğimiz gün ise dairesini apart olarak kiralayan bir adamın prizlere gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Gizli kamera olayları üst üste gelince Şahin Sarsu adlı içerik üreticisi konuya dair parodi çekti. İzahı olmayanın mizahı olur dedirtti…
Gelin detaylara geçelim!
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“Bungalov iş görüşmesi”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Olay siyasi değil o yüzden de soruşturmaya gerek yok ne olmuş bir kaç kadının yatak ve banyo görüntülerini çekmişlerse geçiniz bunları efendim ülkemiz günlük... Devamını Gör
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