Bir İçerik Üreticisi “Köy Enstitüleri Kapanmasaydı Nasıl Olurdu” Sorusuna Parodi Çekti

@yavuztek adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi Yavuz Üztek, köy enstitüleri kapanmasaydı kahvehanelerde dönecek sohbetlere parodi videosu çekti. Kahvehanedeki amcalarımız tartışsalar bile seviyeyi aşmıyor, çay yerine kahve içiyor, Bitcoin ile uğraşıyordu… Oyunculukları da dikkatimizi çekecek kadar iyiydi. Gelin tüm detaylarıyla videoyu izleyelim!