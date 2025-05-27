Bir İçerik Üreticisi “Köy Enstitüleri Kapanmasaydı Nasıl Olurdu” Sorusuna Parodi Çekti

@yavuztek adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi Yavuz Üztek, köy enstitüleri kapanmasaydı kahvehanelerde dönecek sohbetlere parodi videosu çekti. Kahvehanedeki amcalarımız tartışsalar bile seviyeyi aşmıyor, çay yerine kahve içiyor, Bitcoin ile uğraşıyordu… Oyunculukları da dikkatimizi çekecek kadar iyiydi. Gelin tüm detaylarıyla videoyu izleyelim!
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E tabii, çay yerine kahveler biraz abartıydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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