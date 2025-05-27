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Gıda Mühendisi Tehlikeli Plastikleri Sıraladı: Kimisi Hormonları Bile Etkiliyor!

Gıda Mühendisi Tehlikeli Plastikleri Sıraladı: Kimisi Hormonları Bile Etkiliyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 15:05

İçerik Devam Ediyor

Erdem Öner adlı gıda mühendisi, tehlikeli plastikleri anlattığı videosuyla beğenileri topladı. Her plastiğin aynı olmadığını ve üstlerindeki üçgenlerin içerisinde yer alan sayılardan ayrıştığını biliyorsunuzdur. İşte Erdem Öner de bu sayılarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bilinçsiz kullanımlarda kimisi hormonları dahi etkiliyordu. 

Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Erdem Öner son zamanlarda bilgilendirici içerikleriyle sıkça karşımıza çıkıyor.

Erdem Öner son zamanlarda bilgilendirici içerikleriyle sıkça karşımıza çıkıyor.

Bizler de vesilesiyle bilinçleniyoruz. Plastik konusu dikkat vermemiz gereken konulardan. “Bana bir şey olmaz” düşüncelerini bir kenara bırakıp doğru kullanımı tercih etmenizi öneririz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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