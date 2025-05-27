Gıda Mühendisi Tehlikeli Plastikleri Sıraladı: Kimisi Hormonları Bile Etkiliyor!

Erdem Öner adlı gıda mühendisi, tehlikeli plastikleri anlattığı videosuyla beğenileri topladı. Her plastiğin aynı olmadığını ve üstlerindeki üçgenlerin içerisinde yer alan sayılardan ayrıştığını biliyorsunuzdur. İşte Erdem Öner de bu sayılarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bilinçsiz kullanımlarda kimisi hormonları dahi etkiliyordu.
Gelin detaylara geçelim!
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Erdem Öner son zamanlarda bilgilendirici içerikleriyle sıkça karşımıza çıkıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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