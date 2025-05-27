Gıda Mühendisi Tehlikeli Plastikleri Sıraladı: Kimisi Hormonları Bile Etkiliyor!

Erdem Öner adlı gıda mühendisi, tehlikeli plastikleri anlattığı videosuyla beğenileri topladı. Her plastiğin aynı olmadığını ve üstlerindeki üçgenlerin içerisinde yer alan sayılardan ayrıştığını biliyorsunuzdur. İşte Erdem Öner de bu sayılarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bilinçsiz kullanımlarda kimisi hormonları dahi etkiliyordu.

Gelin detaylara geçelim!