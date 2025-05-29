Hindistan’da 5 Yıldır Kolunu Havada Tutarak Tanrıya Adayan Adam: Artık Duyularını Kaybetti

@yer6film adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Hindistan seyahatinden dikkat çeken bir detay paylaşmasıyla viral oldu. Hindistan’da kolunu Tanrıya adayan bir adam tam beş yıldır havada tutuyordu. Artık kolundaki duyuları kaybettiği için de istese de indiremiyordu. Kendine acı çektirerek tanrıya daha çok yaklaştığına inanmasıydı sebep. Gelin o anları birlikte izleyelim!
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Hindistan ne yapıp edip bizi şaşırtacak anlara ev sahipliği yapmayı başarıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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