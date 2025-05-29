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Hindistan’da 5 Yıldır Kolunu Havada Tutarak Tanrıya Adayan Adam: Artık Duyularını Kaybetti

Hindistan’da 5 Yıldır Kolunu Havada Tutarak Tanrıya Adayan Adam: Artık Duyularını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 08:53

İçerik Devam Ediyor

@yer6film adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Hindistan seyahatinden dikkat çeken bir detay paylaşmasıyla viral oldu. Hindistan’da kolunu Tanrıya adayan bir adam tam beş yıldır havada tutuyordu. Artık kolundaki duyuları kaybettiği için de istese de indiremiyordu. Kendine acı çektirerek tanrıya daha çok yaklaştığına inanmasıydı sebep. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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Hindistan ne yapıp edip bizi şaşırtacak anlara ev sahipliği yapmayı başarıyor.

Hindistan ne yapıp edip bizi şaşırtacak anlara ev sahipliği yapmayı başarıyor.

Adamın aktardığına göre ilk iki yıl ağrılarla geçse de zamanla acısı azalmış ve duyular kaybolmaya başlamıştı. Hinduizm inanınca olan adam gibi birçok örnek var. Kendine eziyet çektirerek Tanrıya yaklaştıklarına inanan insanlar çeşitli acı çektirme yöntemleri uyguluyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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