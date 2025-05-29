Hindistan’da 5 Yıldır Kolunu Havada Tutarak Tanrıya Adayan Adam: Artık Duyularını Kaybetti

@yer6film adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Hindistan seyahatinden dikkat çeken bir detay paylaşmasıyla viral oldu. Hindistan’da kolunu Tanrıya adayan bir adam tam beş yıldır havada tutuyordu. Artık kolundaki duyuları kaybettiği için de istese de indiremiyordu. Kendine acı çektirerek tanrıya daha çok yaklaştığına inanmasıydı sebep. Gelin o anları birlikte izleyelim!