Doyamadık Japonya’yı Övmeye: Japonya ile Ordu Bu Sefer de Yollar Üzerinden Kıyaslandı!

Son zamanlarda sosyal medyada görmediğimiz kadar Japonya içeriği görüyoruz. Yaşam tarzları, düzenleri, hayatı kolaylaştıran yöntemleri derken öve öve bitirilemiyor. Japonya’da yaşayan Mustafa Recep Kırgıl’ın paylaşımına Ordulu Sami İsen’den yanıt geldi. Japonya’nın yol düzeni kayda yansımıştı, Sami İsen de Ordu ile kıyasladı. Gelin o anları izleyelim!
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Kendisi daha önce de Japonya’yı Ordu ile kıyaslamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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