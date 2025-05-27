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Doyamadık Japonya’yı Övmeye: Japonya ile Ordu Bu Sefer de Yollar Üzerinden Kıyaslandı!

Doyamadık Japonya’yı Övmeye: Japonya ile Ordu Bu Sefer de Yollar Üzerinden Kıyaslandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.05.2025 - 16:28

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Son zamanlarda sosyal medyada görmediğimiz kadar Japonya içeriği görüyoruz. Yaşam tarzları, düzenleri, hayatı kolaylaştıran yöntemleri derken öve öve bitirilemiyor. Japonya’da yaşayan Mustafa Recep Kırgıl’ın paylaşımına Ordulu Sami İsen’den yanıt geldi. Japonya’nın yol düzeni kayda yansımıştı, Sami İsen de Ordu ile kıyasladı. Gelin o anları izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Kendisi daha önce de Japonya’yı Ordu ile kıyaslamıştı.

Kendisi daha önce de Japonya’yı Ordu ile kıyaslamıştı.

Fazla söze gerek yok diyoruz. Japonya’nın düzeni, yolları, saygılı insanları ve dahası karşısında hayranlığımız ortada. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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