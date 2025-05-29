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Erkek Çocuk Bekleyen Kadın Cinsiyet Partisinde Pembe Rengi Görünce Tepkisiyle Korkuttu

Erkek Çocuk Bekleyen Kadın Cinsiyet Partisinde Pembe Rengi Görünce Tepkisiyle Korkuttu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 09:59

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@busedalkara sdlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, bebeklerin cinsiyeti öğrenmek için düzenledikleri partiden bir kesit paylaşmasıyla milyonlarca izlenme aldı. Sosyal medyada viral olan kadın, aslında erkek çocuk beklediklerini, “hayatımın en büyük şoku %99 erkek diyordum” sözleriyle dile getirdi. Ancak cinsiyet renginin anlaşılacağı pastayı kestiklerinde pembe rengi gördüler. Ve işte o görüş anı… Heyecanla bebeğini bekleyen kadın pembeyi görünce çığlıkları kopardı. Gelin birlikte izleyelim.

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İşte o anlar 👇

Tepkisinin sebebi sevinciydi.

Tepkisinin sebebi sevinciydi.

Paylaşıma şu notları düştü 👇

“hayatımın en büyük şoku %99 erkek diyordum🤍 Allahım bir prenses istedim bana nasip ettin çok mutluyum sağlıkla gel prensesim benim 🤍”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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