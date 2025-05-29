Erkek Çocuk Bekleyen Kadın Cinsiyet Partisinde Pembe Rengi Görünce Tepkisiyle Korkuttu

@busedalkara sdlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, bebeklerin cinsiyeti öğrenmek için düzenledikleri partiden bir kesit paylaşmasıyla milyonlarca izlenme aldı. Sosyal medyada viral olan kadın, aslında erkek çocuk beklediklerini, “hayatımın en büyük şoku %99 erkek diyordum” sözleriyle dile getirdi. Ancak cinsiyet renginin anlaşılacağı pastayı kestiklerinde pembe rengi gördüler. Ve işte o görüş anı… Heyecanla bebeğini bekleyen kadın pembeyi görünce çığlıkları kopardı. Gelin birlikte izleyelim.
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Tepkisinin sebebi sevinciydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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