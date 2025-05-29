Ev İşlerini Hakkıyla Yapan Robot “Her Eve Lazım” Dedirtti: Çamaşır Bile Yıkayabiliyor

Özellikle evi toplamaya vakti kalmadan evden çıkması gerekenlerin tam da ihtiyacı olan şey bu robot gibi görünüyor. Robot konusunda ülkemizde en çok tercih edilenler süpürge biliyorsunuz ki. Peki ya bu robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!