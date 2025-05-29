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Ev İşlerini Hakkıyla Yapan Robot “Her Eve Lazım” Dedirtti: Çamaşır Bile Yıkayabiliyor

Ev İşlerini Hakkıyla Yapan Robot “Her Eve Lazım” Dedirtti: Çamaşır Bile Yıkayabiliyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 11:42

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Teknoloji günden güne gelişirken, robotlarda da epey ilerleme kaydedildi. Weave markasına ait bir robot sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Dağınık bir evde kayda alınan robot, evi bir güzel toplamıştı. Aynı zamanda çamaşır yıkayabildiği de söylendi. Ev işlerinden bunalanların kadim dostu olacak robotu gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Çamaşır, bulaşık, dağınıklık derken insan nefes alacak bir an arıyor.

Çamaşır, bulaşık, dağınıklık derken insan nefes alacak bir an arıyor.

Özellikle evi toplamaya vakti kalmadan evden çıkması gerekenlerin tam da ihtiyacı olan şey bu robot gibi görünüyor. Robot konusunda ülkemizde en çok tercih edilenler süpürge biliyorsunuz ki. Peki ya bu robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ali

Film yerine robotu hızlandırıp...tüm apartmana tek bir tane tutsak...herkese yeter....

Kübra Aydın

Evi topluyor, çamaşırları bulaşıkları yıkıyor. Peki camlar silebiliyor mu?

AL PACİNO

İki tane kız öğrencinin yaşadığı eve bu robotu bıraksalar kesinlikle motoru yakar.