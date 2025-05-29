Ev İşlerini Hakkıyla Yapan Robot “Her Eve Lazım” Dedirtti: Çamaşır Bile Yıkayabiliyor

Teknoloji günden güne gelişirken, robotlarda da epey ilerleme kaydedildi. Weave markasına ait bir robot sosyal medyada paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Dağınık bir evde kayda alınan robot, evi bir güzel toplamıştı. Aynı zamanda çamaşır yıkayabildiği de söylendi. Ev işlerinden bunalanların kadim dostu olacak robotu gelin bir de birlikte izleyelim!
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Çamaşır, bulaşık, dağınıklık derken insan nefes alacak bir an arıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Film yerine robotu hızlandırıp...tüm apartmana tek bir tane tutsak...herkese yeter....
Evi topluyor, çamaşırları bulaşıkları yıkıyor. Peki camlar silebiliyor mu?
İki tane kız öğrencinin yaşadığı eve bu robotu bıraksalar kesinlikle motoru yakar.