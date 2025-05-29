Bir Kadın Sevgilisiyle Erkeklerin Yapamadığı Hareketleri Denedi: Genç Adam Adeta Cebelleşti

Sosyal medyada bir süredir erkeklerin yapamadığı hareketlere dair videolar görüyoruz. Abisine, babasına, erkek arkadaşına adeta bir sınav gibi bu hareketleri denetenler o anları paylaşınca etkileşimleri topluyor. Bir kadın da seçtiği üç hareketi hem kendi denedi hem de erkek arkadaşına denettirdi. Sevgilisi de diğer erkekler gibi hareketleri yapamamıştı. Gelin önce o anları izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Sebep olarak ise izleyiciler yorumlarda düşüncelerini paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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