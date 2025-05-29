Bir Kadın Sevgilisiyle Erkeklerin Yapamadığı Hareketleri Denedi: Genç Adam Adeta Cebelleşti

Sosyal medyada bir süredir erkeklerin yapamadığı hareketlere dair videolar görüyoruz. Abisine, babasına, erkek arkadaşına adeta bir sınav gibi bu hareketleri denetenler o anları paylaşınca etkileşimleri topluyor. Bir kadın da seçtiği üç hareketi hem kendi denedi hem de erkek arkadaşına denettirdi. Sevgilisi de diğer erkekler gibi hareketleri yapamamıştı. Gelin önce o anları izleyelim!