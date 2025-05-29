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Bir Kadın Sevgilisiyle Erkeklerin Yapamadığı Hareketleri Denedi: Genç Adam Adeta Cebelleşti

Bir Kadın Sevgilisiyle Erkeklerin Yapamadığı Hareketleri Denedi: Genç Adam Adeta Cebelleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 11:34

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Sosyal medyada bir süredir erkeklerin yapamadığı hareketlere dair videolar görüyoruz. Abisine, babasına, erkek arkadaşına adeta bir sınav gibi bu hareketleri denetenler o anları paylaşınca etkileşimleri topluyor. Bir kadın da seçtiği üç hareketi hem kendi denedi hem de erkek arkadaşına denettirdi. Sevgilisi de diğer erkekler gibi hareketleri yapamamıştı. Gelin önce o anları izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Sebep olarak ise izleyiciler yorumlarda düşüncelerini paylaştı.

Sebep olarak ise izleyiciler yorumlarda düşüncelerini paylaştı.

Ağırlık merkezlerinin farklı olması sebebiyle hareketleri erkeklerin yapamadığını dile getirenler vardı. Denemek eğlenceli olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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