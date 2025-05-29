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Ailelerle Tanışma Esnasında Kadın ile Erkeğin Yaşadığı Stres Farkına Güldüren Parodi!

Ailelerle Tanışma Esnasında Kadın ile Erkeğin Yaşadığı Stres Farkına Güldüren Parodi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 12:56

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@furkkancakmak adlı Instagram hesabından içerikler üreten Furkan Çakmak, paylaştığı bir parodi videosuyla kısa sürede 7 milyon izlenmeyi aştı. Ailelerle tanışma vakti gelince kadınların ve erkeklerin neler yaşadıklarını canlandırmışlardı. Kadınlar bu anları daha sakin geçirirken, erkekler “kız babası” faktörü sebebiyle gerginliğin had safhasında olabiliyorlar. Gelin o parodi videoya birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

İşler ciddiye binmeye başladığında tarafların en çekindiği durumlardan oluyor ailelerle tanışmak.

İşler ciddiye binmeye başladığında tarafların en çekindiği durumlardan oluyor ailelerle tanışmak.

Ailelerle tanışma faslı güzel geçtikten sonra bir de ailelerin birbirleriyle tanışma faslına gelince ortamdaki tatlı gergin atmosfer bir başka. İçerik üreticileri de o anları adeta yaşatmışlardı. Siz bu işlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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