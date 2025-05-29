Ailelerle Tanışma Esnasında Kadın ile Erkeğin Yaşadığı Stres Farkına Güldüren Parodi!

Ailelerle tanışma faslı güzel geçtikten sonra bir de ailelerin birbirleriyle tanışma faslına gelince ortamdaki tatlı gergin atmosfer bir başka. İçerik üreticileri de o anları adeta yaşatmışlardı. Siz bu işlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!