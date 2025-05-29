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Apartlarda Yakalanan Gizli Kameralar İçin Parodi Çeken İçerik Üreticisi Kahkahaları Topladı

Apartlarda Yakalanan Gizli Kameralar İçin Parodi Çeken İçerik Üreticisi Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.05.2025 - 14:06

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@tahsinhasoglu adlı içerik üreticisi son günlerde gündeme gelen gizli kamera olaylarına parodi video çekti. Geçtiğimiz aylarda Sapanca’da bir bungalovda ampulde gizli kamera, geçtiğimiz günlerde Denizli’de de prizde gizli kamera tespit edilmişti. İçerik üreticisi de o anlarda resepsiyonda yaşanabilecek bir senaryo oluşturdu. Gelin birlikte izleyelim…

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İşte o anlar 👇

“Ağlanacak halimize gülüyoruz”

“Ağlanacak halimize gülüyoruz”

İçerik üreticisi güldürmesine güldürdü ancak gizli kamera olayları sebebiyle vatandaşlarda bir korku oluştu. Bungalov tatilleri, otel tatilleri, ev kiralamalar artık hep bir şüphe yaratacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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