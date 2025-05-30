Niğde Halkına İlk Aşklarını Hatırlayıp Hatırlamadıkları Soruldu: Yanıtlar Yürek Burktu

@nigkentmedya adlı Instagram sayfası Niğde’ye dair içerikler üretiyor. Şimdiyse Niğdeli vatandaşlara ilk aşklarını sormak üzere yola koyuldular. Genel olarak amcalarımıza mikrofon uzattılar ve “İlk aşkınızı hatırlıyor musunuz?” sorusunu yönelttiler. Gelen yanıtlardan herkesin içinde ukde kalan bir meselesi olduğu anlaşılıyordu. Gelin birlikte izleyelim!
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Kimileriyse şanslıydı ve ilk aşkı olan eşleriyle birliktelerdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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