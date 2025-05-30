Niğde Halkına İlk Aşklarını Hatırlayıp Hatırlamadıkları Soruldu: Yanıtlar Yürek Burktu

@nigkentmedya adlı Instagram sayfası Niğde’ye dair içerikler üretiyor. Şimdiyse Niğdeli vatandaşlara ilk aşklarını sormak üzere yola koyuldular. Genel olarak amcalarımıza mikrofon uzattılar ve “İlk aşkınızı hatırlıyor musunuz?” sorusunu yönelttiler. Gelen yanıtlardan herkesin içinde ukde kalan bir meselesi olduğu anlaşılıyordu. Gelin birlikte izleyelim!