Behçet Yalın Özkara Kore ve Türkiye’deki Adalet Sistemini Kıyasladı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Kore’deki adalet sistemini bir sözle özetleyerek Türkiye ile kıyasladı. Kore’de “Hukuktan korkmuyor musun?” denirken, Türkiye’de ise “Allah’tan korkmuyor musun?” deniyordu. Özkara, Kore’de böyle bir cümle olmasına dahi insanın inanamadığını dile getirdi. Üstelik ülkemizde hukukun yetmediği yerde ünlülerden yardım istenmesine de sitem etti. Detaylar için tıklayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“O zaman bu sistem niye var?”
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın