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Behçet Yalın Özkara Kore ve Türkiye’deki Adalet Sistemini Kıyasladı

Behçet Yalın Özkara Kore ve Türkiye’deki Adalet Sistemini Kıyasladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 11:53

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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Kore’deki adalet sistemini bir sözle özetleyerek Türkiye ile kıyasladı. Kore’de “Hukuktan korkmuyor musun?” denirken, Türkiye’de ise “Allah’tan korkmuyor musun?” deniyordu. Özkara, Kore’de böyle bir cümle olmasına dahi insanın inanamadığını dile getirdi. Üstelik ülkemizde hukukun yetmediği yerde ünlülerden yardım istenmesine de sitem etti. Detaylar için tıklayın!

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“O zaman bu sistem niye var?”

“O zaman bu sistem niye var?”

Behçet Yalın Özkara’nın sitemi birçok kişinin iç sesiydi. Hak, hukuk, adalet arayışı her gündem olan olayla yeniden başlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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