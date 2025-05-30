Behçet Yalın Özkara Kore ve Türkiye’deki Adalet Sistemini Kıyasladı

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Kore’deki adalet sistemini bir sözle özetleyerek Türkiye ile kıyasladı. Kore’de “Hukuktan korkmuyor musun?” denirken, Türkiye’de ise “Allah’tan korkmuyor musun?” deniyordu. Özkara, Kore’de böyle bir cümle olmasına dahi insanın inanamadığını dile getirdi. Üstelik ülkemizde hukukun yetmediği yerde ünlülerden yardım istenmesine de sitem etti. Detaylar için tıklayın!