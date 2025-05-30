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Uçakla Düğünlerine Giden Çifti Öğrenen Yolcular Onlara Unutulmayacak Mesajlar Yazdı!

Uçakla Düğünlerine Giden Çifti Öğrenen Yolcular Onlara Unutulmayacak Mesajlar Yazdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 15:46

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Düğünleri için uçakta seyahat eden bir çift ömür boyu hatırlayacakları pozitif anlar yaşadı. Çiftin düğünleri için uçtuğunu öğrenen hostes, yolculardan onlar için kısa notlar yazmalarını rica etti. Tüm yolcular onlar için birlik oldu ve peçetelerini iyi dileklerini not düştü. Çift için de duygusal anlara vesile oldular. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Olay, ABD’de yaşandı.

Olay, ABD’de yaşandı.

Evliliklerini sağlıkla ve sevgiyle sürdürmeleri için gelen bu tavsiyeler paha biçilemezdi. Aynı zamanda düğün seyahatlerinde böyle bir olay yaşamaları da onlar için güzel bir tesadüf olmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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