Uçakla Düğünlerine Giden Çifti Öğrenen Yolcular Onlara Unutulmayacak Mesajlar Yazdı!

Düğünleri için uçakta seyahat eden bir çift ömür boyu hatırlayacakları pozitif anlar yaşadı. Çiftin düğünleri için uçtuğunu öğrenen hostes, yolculardan onlar için kısa notlar yazmalarını rica etti. Tüm yolcular onlar için birlik oldu ve peçetelerini iyi dileklerini not düştü. Çift için de duygusal anlara vesile oldular. Gelin birlikte izleyelim!