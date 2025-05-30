Uçakla Düğünlerine Giden Çifti Öğrenen Yolcular Onlara Unutulmayacak Mesajlar Yazdı!

Düğünleri için uçakta seyahat eden bir çift ömür boyu hatırlayacakları pozitif anlar yaşadı. Çiftin düğünleri için uçtuğunu öğrenen hostes, yolculardan onlar için kısa notlar yazmalarını rica etti. Tüm yolcular onlar için birlik oldu ve peçetelerini iyi dileklerini not düştü. Çift için de duygusal anlara vesile oldular. Gelin birlikte izleyelim!
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Olay, ABD’de yaşandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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