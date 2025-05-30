Yapay Zeka Sen Nelere Kadirsin: Beyaz Yakalıların Hayalindeki Köye Işınlandık!

Özellikle Google Veo 3’ü tanıtınca tüm sosyal mecralarda yapay zeka içerikleri görür olduk. Veo 3’ün görüntü, ses ve senkronizasyon kalitesi sayesinde içerikler epey ilgi çekici oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz, gerçek mi değil mi diye ayırt edemeyeceğimiz günler yakın mı?