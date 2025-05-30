Yapay Zeka Sen Nelere Kadirsin: Beyaz Yakalıların Hayalindeki Köye Işınlandık!

@plaza.kafasi adlı Instagram sayfası beyaz yakalıların tüm dertlerini dile getirdikleri içerikleriyle meşhur. Şimdiyse birçok beyaz yakalının hayalini paylaştı. Yapay zekanın gelişmiş teknolojisi sayesinde bir beyaz yaka köyü oluşturmuşlardı. Çalışanlar işlerinden istifa etmiş, yalnızca hayatını keyifle yaşama derdindeydi. Nasip olur mu dersiniz? Gelin videoya birlikte bakalım!
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Yapay zeka sayesinde hayalleri gerçeğe dönüştürmek kolaylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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