onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yapay Zeka Sen Nelere Kadirsin: Beyaz Yakalıların Hayalindeki Köye Işınlandık!

Yapay Zeka Sen Nelere Kadirsin: Beyaz Yakalıların Hayalindeki Köye Işınlandık!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.05.2025 - 14:26

İçerik Devam Ediyor

@plaza.kafasi adlı Instagram sayfası beyaz yakalıların tüm dertlerini dile getirdikleri içerikleriyle meşhur. Şimdiyse birçok beyaz yakalının hayalini paylaştı. Yapay zekanın gelişmiş teknolojisi sayesinde bir beyaz yaka köyü oluşturmuşlardı. Çalışanlar işlerinden istifa etmiş, yalnızca hayatını keyifle yaşama derdindeydi. Nasip olur mu dersiniz? Gelin videoya birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Yapay zeka sayesinde hayalleri gerçeğe dönüştürmek kolaylaştı.

Yapay zeka sayesinde hayalleri gerçeğe dönüştürmek kolaylaştı.

Özellikle Google Veo 3’ü tanıtınca tüm sosyal mecralarda yapay zeka içerikleri görür olduk. Veo 3’ün görüntü, ses ve senkronizasyon kalitesi sayesinde içerikler epey ilgi çekici oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz, gerçek mi değil mi diye ayırt edemeyeceğimiz günler yakın mı?

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın