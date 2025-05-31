Bu Sefer Gerçek Sandık! Ozah Sihay’dan Gerilim Filmi Tadında Yapay Zeka Çalışması

Google Veo 2’den sonra geçtiğimiz hafta yeni sürüm olan Veo 3’ü tanıttı. Artık çok daha gelişmiş görseller, ses efektleri ve senkronizasyon vardı. İçerik üreticileri de Veo 3 ile yaptıkları videoları paylaşmaya devam ediyor.

Yapay zeka videolarındaki başarıyla adını hafızalara kazıyan Ozan Sihay yine harika bir iş çıkardı. “Prompttan İnsanlar” adlı videosuna gelin birlikte bakalım!