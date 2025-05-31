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Bu Sefer Gerçek Sandık! Ozah Sihay’dan Gerilim Filmi Tadında Yapay Zeka Çalışması

Bu Sefer Gerçek Sandık! Ozah Sihay’dan Gerilim Filmi Tadında Yapay Zeka Çalışması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 10:39

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Google Veo 2’den sonra geçtiğimiz hafta yeni sürüm olan Veo 3’ü tanıttı. Artık çok daha gelişmiş görseller, ses efektleri ve senkronizasyon vardı. İçerik üreticileri de Veo 3 ile yaptıkları videoları paylaşmaya devam ediyor. 

Yapay zeka videolarındaki başarıyla adını hafızalara kazıyan Ozan Sihay yine harika bir iş çıkardı. “Prompttan İnsanlar” adlı videosuna gelin birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Yapay zeka videoları karşısında “Daha neler göreceğiz” demeye kalmadan daha gerçekçi sonuçlar görüyoruz.

Yapay zeka videoları karşısında “Daha neler göreceğiz” demeye kalmadan daha gerçekçi sonuçlar görüyoruz.

Ozan Sihay’ın “Prompttan İnsanlar” çalışması da yapay zeka olduğu söylenmese gerçek olduğuna inanacağımız örneklerden. Geçtiğimiz günlerde de uçağa alınmayan bir kangurunun videosu sosyal medyayı epey sallamıştı hatırlarsanız. Gerçek olduğuna inanan birçok kişi olmuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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