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Minik Bateristin Doğuştan Gelen Ritim Yeteneği Karşısında Mest Olduk!

Minik Bateristin Doğuştan Gelen Ritim Yeteneği Karşısında Mest Olduk!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.05.2025 - 12:24

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@callumdrums adlı TikTok hesabından tatlı mı tatlı bebekleriyle içerikler üreten anne-baba, son zamanlarda globalde popüler hale geldi. Çünkü tatlı bebek, onlar sayesinde henüz yaşına girmeden müzikle tanışmış şimdilerde de bateriye ilgi duymaya başlamıştı. Doğuştan ritim duygusu olan bebek elinde ne olursa bir anda ritim tutmaya başlıyordu. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Enstrümanlarla erken yaşta tanışmanın avantajı büyük.

Enstrümanlarla erken yaşta tanışmanın avantajı büyük.

Şanslı çocuk da şimdiden bu konuda gelişirken ilerde eminiz ki harikalar yaratacak! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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