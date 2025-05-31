Minik Bateristin Doğuştan Gelen Ritim Yeteneği Karşısında Mest Olduk!

@callumdrums adlı TikTok hesabından tatlı mı tatlı bebekleriyle içerikler üreten anne-baba, son zamanlarda globalde popüler hale geldi. Çünkü tatlı bebek, onlar sayesinde henüz yaşına girmeden müzikle tanışmış şimdilerde de bateriye ilgi duymaya başlamıştı. Doğuştan ritim duygusu olan bebek elinde ne olursa bir anda ritim tutmaya başlıyordu. Gelin birlikte izleyelim!