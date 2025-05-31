Minik Bateristin Doğuştan Gelen Ritim Yeteneği Karşısında Mest Olduk!

@callumdrums adlı TikTok hesabından tatlı mı tatlı bebekleriyle içerikler üreten anne-baba, son zamanlarda globalde popüler hale geldi. Çünkü tatlı bebek, onlar sayesinde henüz yaşına girmeden müzikle tanışmış şimdilerde de bateriye ilgi duymaya başlamıştı. Doğuştan ritim duygusu olan bebek elinde ne olursa bir anda ritim tutmaya başlıyordu. Gelin birlikte izleyelim!
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Enstrümanlarla erken yaşta tanışmanın avantajı büyük.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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