Hacca Giden Dede Kontrollerde Adının “Surname” Olarak Değiştirildiğini Zannetti

@nurhanguvencc adlı Instagram kullanıcısı, dedesiyle bir diyaloğunu paylaşmasıyla viral oldu. Dedesi hacca gittiğinde adının “Surname” olarak değiştirildiğini düşünmüştü. Sebebi ise pasaportta “Surname” yazısını görmesiydi. Hal böyle olunca kendisine bir hacı adı verildiğine inanmıştı. Dedemizin o anları kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim!