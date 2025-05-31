Hacca Giden Dede Kontrollerde Adının “Surname” Olarak Değiştirildiğini Zannetti

@nurhanguvencc adlı Instagram kullanıcısı, dedesiyle bir diyaloğunu paylaşmasıyla viral oldu. Dedesi hacca gittiğinde adının “Surname” olarak değiştirildiğini düşünmüştü. Sebebi ise pasaportta “Surname” yazısını görmesiydi. Hal böyle olunca kendisine bir hacı adı verildiğine inanmıştı. Dedemizin o anları kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Video tüm sosyal mecralarda paylaşılmaya başladı ve adeta izlenme yağdı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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