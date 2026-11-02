Arabada Arkadaşını Korkutmak İsteyen Adamın Şakası Kendinde Patladı!

Arkadaş ortamlarında yapılan şakalar elbette hayatımızın en eğlenceli anları. Fakat bazen planlanan şakalar beklenmedik bir yöne evrilebiliyor. Kapalı bir alanda gerçekleşen, ani hareketlerin ve kıvılcım gibi tehlikeli unsurların bir araya geldiği şakalar, kimi zaman şakayı yapanın başına ciddi işler açabiliyor. Özellikle şaka yapılan kişi de bu konuda idmanlıysa şakayı yapan kişi başına ciddi bir bela almış oluyor.

Arabada önde oturan arkadaşına şaka yapmak isteyen bir kişi, arkadaşının hızlı refleksi sonucu kendi şakasıyla karşı karşıya kaldı. Arkadaşı, önüne atılan torpili fark edip hızlıca geldiği yere geri gönderdi. Araç içinde saçılan kıvılcımlar kısa süreli bir kargaşaya yol açarken, o anlar izleyenleri güldürdü.

Kaynak