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Eşine Piyangoyu Kazandım Diye Şaka Yaptı: Kısa Süre Sonra Gerçekten Kazandı

Eşine Piyangoyu Kazandım Diye Şaka Yaptı: Kısa Süre Sonra Gerçekten Kazandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:10
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İngiltere'de üç çocuklu bir anne, eşine kazı kazan kartından 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyerek şaka yaptı. Aradan geçen kısa sürenin ardından çift, National Lottery'den gerçekten 1 milyon sterlin kazandı.

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Kaynak: Peterborough Today

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İngiltere'de yaşayan Charlotte Peart, eşi Daniel'a kazı kazandan 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyip sonra şaka yaptığını açıkladı.

İngiltere'de yaşayan Charlotte Peart, eşi Daniel'a kazı kazandan 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyip sonra şaka yaptığını açıkladı.

Peterborough yakınlarındaki Whittlesey kasabasında yaşayan Charlotte Peart, eşi Daniel'a bir kazı kazan kartından 250 bin sterlin kazandıklarını söyledi. Daha sonra bunun bir şaka olduğunu ortaya koydu.

Yerel haberlere göre Daniel, Charlotte bir süre sonra gerçekten kazandığını söylediğinde bunu da yeni bir şaka sandı. Charlotte, kazandığını ispatlamak için eşine ekran görüntüsü göndermek zorunda kaldı.

Charlotte Peart'ın hesabında kalan 1,50 sterlinle oynadığı HotPicks bileti 1 milyon sterlin kazandırdı.

Charlotte Peart'ın hesabında kalan 1,50 sterlinle oynadığı HotPicks bileti 1 milyon sterlin kazandırdı.

2018'de 28 yaşındayken National Lottery hesabında kalan 1,50 sterlinle bir HotPicks bileti oynayan Charlotte, sabah gelen e-postayı önce reklam sandı. Hesabına girdiğinde beş sayıyı da tutturduğunu ve 1 milyon sterlin kazandığını gördü.

Para hesaplarına yatınca aile uygun bir ev aramaya başladı. Çift ayrıca çocuklarıyla birlikte Lapland'e lüks bir tatile gitti.

Peterborough, National Lottery verilerine göre İngiltere'nin en şanslı şehirleri arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

Peterborough, National Lottery verilerine göre İngiltere'nin en şanslı şehirleri arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

National Lottery verilerine göre Peterborough, 1994'teki kuruluşundan bu yana 142 milyoner çıkararak İngiltere'nin en şanslı 10 bölgesi arasında dokuzuncu sırada bulunuyor. Listenin başında 234 milyonerle Birmingham yer alırken, onu 202 ile Belfast ve 178 ile Glasgow izliyor.

Manchester ise son üç yılda 30 milyonerle şehirler sıralamasında zirvede yer aldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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