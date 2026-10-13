Eşine Piyangoyu Kazandım Diye Şaka Yaptı: Kısa Süre Sonra Gerçekten Kazandı

Peterborough yakınlarındaki Whittlesey kasabasında yaşayan Charlotte Peart, eşi Daniel'a bir kazı kazan kartından 250 bin sterlin kazandıklarını söyledi. Daha sonra bunun bir şaka olduğunu ortaya koydu.

Yerel haberlere göre Daniel, Charlotte bir süre sonra gerçekten kazandığını söylediğinde bunu da yeni bir şaka sandı. Charlotte, kazandığını ispatlamak için eşine ekran görüntüsü göndermek zorunda kaldı.