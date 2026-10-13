Eşine Piyangoyu Kazandım Diye Şaka Yaptı: Kısa Süre Sonra Gerçekten Kazandı
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İngiltere'de üç çocuklu bir anne, eşine kazı kazan kartından 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyerek şaka yaptı. Aradan geçen kısa sürenin ardından çift, National Lottery'den gerçekten 1 milyon sterlin kazandı.
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Kaynak: Peterborough Today
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İngiltere'de yaşayan Charlotte Peart, eşi Daniel'a kazı kazandan 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyip sonra şaka yaptığını açıkladı.
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Charlotte Peart'ın hesabında kalan 1,50 sterlinle oynadığı HotPicks bileti 1 milyon sterlin kazandırdı.
Peterborough, National Lottery verilerine göre İngiltere'nin en şanslı şehirleri arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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