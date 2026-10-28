Annesine "Devlet 250 Bin TL Yardım Yapıyormuş" Şakası Yapan Bir Kadın Aldığı Tepkiyi Paylaştı

Sosyal medyada son yıllarda yapıaln 'devlet yardım yapacakmış' akımını mutlaka görmüşsünüzdür. Kullanıcılar, ailelerine devletin para dağıttığını söyleyerek kamera karşısında yalanlar sıralıyor ve yakınlarının tepkilerini kayda alıyor. Ülkemizde aile ve doğum destekleri zaten sık sık konuşulduğu için ortaya güldüren görüntüler çıkabiliyor.

'bektasozge' isimli kullanıcı, annesine devletin iki çocuklu ailelere 250 bin TL yardım yapacağını söyleyerek kurduğu şakayı paylaştı. Para alabilmek için eşinden şiddet gördüğünü dahi söylemesi, annesini şoke etti. 'Kızım sende akıl yok mu? Devlet kim? BİZİZ. O kadar yoksul aileler var sana ne olmuş?' sözleriyle araya girdi. Annenin sert çıkışı ve duyarlı tavrı izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

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