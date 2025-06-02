Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile 2150 Yılında İstanbul’un Nasıl Olacağını Görselleştirdi

@atalayerdogdu adlı Instagram kullanıcısı 2150 yılında İstanbul’un nasıl olacağını Google Veo 3 ile video haline getirdi. Aslında her şey günümüz ile aynıydı. Tek fark artık robotların da hayat sürüyor olmasıydı. Veo 3 ile akla gelen tüm yaratıcılıkları video haline getirmenin mümkün olduğunu son günlerdeki örneklerle sık sık görüyoruz. Gelin bir de bu videoya bakalım!