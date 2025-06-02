Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile 2150 Yılında İstanbul’un Nasıl Olacağını Görselleştirdi

@atalayerdogdu adlı Instagram kullanıcısı 2150 yılında İstanbul’un nasıl olacağını Google Veo 3 ile video haline getirdi. Aslında her şey günümüz ile aynıydı. Tek fark artık robotların da hayat sürüyor olmasıydı. Veo 3 ile akla gelen tüm yaratıcılıkları video haline getirmenin mümkün olduğunu son günlerdeki örneklerle sık sık görüyoruz. Gelin bir de bu videoya bakalım!
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2150’deki İstanbul için siz ne düşünüyorsunuz?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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